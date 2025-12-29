Ford CEO’su Jim Farley'den itiraf: Toyota ve Hyundai ile rekabet edemedik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ford, otomotiv dünyasında sessiz ama derinden bir dönüşüm geçirerek ucuz ve küçük otomobil üretme hedefinden resmen geri adım attı.

Şirket, elektrikli araç planlarını yenilerken stratejisini daha kârlı ve marka ruhunu yansıtan modellere çevirdi.

TOYOTA VE HYUNDAI İTİRAFI GELDİ

Ford CEO'su Jim Farley, Fiesta ve Focus gibi modellerle Japon ve Güney Koreli üreticilerle rekabet etmeye çalıştıkları dönemin finansal açıdan mantıksız olduğunu itiraf etti.

Farley, maliyetlerinin Toyota ve Hyundai seviyesinde olmadığını belirterek tam kapsamlı bir üretici olmaya çalışmalarının belki de bir hata olduğunu vurguladı.

Marka artık Mustang ve Bronco gibi ruhu olan "duygusal ürünlere" ve amaca yönelik ticari araçlara odaklanma kararı aldı.

Bu strateji doğrultusunda Fusion, Taurus, Edge ve Escape gibi modellerin üretimi sonlandırılırken ürün gamı ciddi şekilde daraltıldı.

Şirketin yıllık araç satışları 6 milyon seviyelerinden 4 milyon bandına gerilese de üretilen her aracın gelir etkisi ve marka algısı artırılmaya çalışılıyor.

Ford, satış adedinden ziyade Mustang GTD ve F-150 Raptor R gibi kâr marjı yüksek ve duyguya hitap eden araçlarla yoluna devam etmeyi hedefliyor.