MG, hibrit teknolojisi sayesinde satışlarını yüzde 30 artırdı

Dünyanın en büyük üreticilerinden SAIC bünyesinde faaliyet gösteren köklü İngiliz markası MG, 2025 yılında Avrupa pazarında önemli bir başarıya imza attı.

Marka, bir önceki yıla göre satışlarını yüzde 30 artırarak toplamda 300 bin barajını geride bıraktı.

HYBRID+ MODELLERİNE YOĞUN İLGİ

Markanın bu rekor büyümesinde, tüketicilerin Hybrid+ teknolojisine sahip modellere gösterdiği yoğun ilgi belirleyici bir rol oynadı.

MG'nin Avrupa genelindeki hibrit araç satışları, önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 300 gibi devasa bir artış göstererek 137 bin adede ulaştı.

Özellikle MG ZS model ailesi, 123 bin adetlik satış performansıyla 2024 yılına göre yüzde 32'lik dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

Avrupa genelinde 34 ülkede faaliyet gösteren marka, yaklaşık 1.300 satış noktası ve yenilikçi ürün gamıyla pazar payını hızla genişletmeye devam ediyor.