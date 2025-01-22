BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye'de satışta

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BMW, popüler SUV modeli X1'in plug-in hibrit versiyonu olan BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu.

1.5 litrelik motor ve hibrit sistemi ile 245 beygir güç üreten araç, 100 kilometrede sadece 0,8 litre yakıt tüketimi vadediyor.

TÜRKİYE FİYATLARI

BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid, Türkiye'de iki farklı donanım paketiyle sunuluyor:

X-Line: 3.141.800 TL

M Sport: 3.257.800 TL

TASARIM ÖZELLİKLERİ

BMW X1 xDrive25e, şık ve modern bir tasarıma sahip. Ön kısımda büyük böbrek ızgaralar ve LED farlar dikkat çekerken, arka kısımda da LED stop lambaları ve sert hatlar araca dinamik bir görünüm kazandırıyor. Yarı gövdeye gömülü kapı kolları da şık bir detay olarak öne çıkıyor.

İÇ MEKAN

BMW X1 xDrive25e'nin iç mekanı da oldukça şık ve teknolojik. Dijital gösterge ekranı ve bilgi-eğlence ekranı, tek bir panelde birleştirilmiş. Orta konsolda yer alan kontrol paneli ise sürücüye kolaylık sağlıyor.

BMW X1 xDrive25e, hibrit teknolojisi sayesinde oldukça düşük yakıt tüketimi sunuyor. 100 kilometrede 0,8 litre yakıt tüketen araç, hem performans hem de ekonomi arayışı içinde olanlar için ideal bir seçenek.