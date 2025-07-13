BYD, Seviye 4 otonom park özelliğini duyurdu: Kaza olursa masraflar şirketten

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, otonom sürüş teknolojilerinde çıtayı yükselten bir duyuruya imza attı.

Şirket, God's Eye sistemi için Seviye 4 otonom park özelliğini tanıttı ve bu özelliği kullanırken oluşabilecek tüm kayıpların sorumluluğunu üstleneceğini açıkladı.

KAZA OLURSA MASRAFLAR ŞİRKETTEN

BYD, otonom park sırasında sistem hatasından kaynaklanan bir kaza olması durumunda tüm onarım masraflarını, üçüncü şahıslara verilen maddi hasarları ve kişisel yaralanma tazminatlarını karşılayacağını taahhüt ediyor.

Sürücüler kaza durumunda sigortalarını kullanmak yerine doğrudan BYD ile iletişime geçebilecek, böylece gelecek yılki sigorta primleri artmayacak.

"GOD'S EYE" SİSTEMİ 1 MİLYON ARACI AŞTI

BYD, God's Eye adlı gelişmiş sürücü destek sistemini Şubat 2025'te piyasaya sürmüştü ve bu sistemle donatılmış araç sayısı şimdiden 1 milyonu aştı.

Şirket, dünyada otonom park garantisi sunan ilk firma olduğunu iddia ediyor ve bu hamlenin sisteme duyulan mutlak güveni yansıttığını belirtiyor.