Opel, yeni modellerini Brüksel Otomobil Fuarı'nda sergileyecek

Alman otomotiv üreticisi Opel, 9-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Brüksel Otomobil Fuarı'nda 2026 yılına iddialı bir giriş yaparak yeni Astra ve Astra Sports Tourer modellerini tanıtacak.

Rüsselsheim'da geliştirilen yeni seri, aydınlatmalı şimşek logosu, keskin tasarım hatları ve 454 kilometreye kadar menzil sunan çevreci motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

EN HIZLI VE GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ MODELLER

Fuarın yıldızlarından biri olan ve "2025 Altın Direksiyon" ödülünü kazanan Mokka GSE, 281 beygirlik gücüyle markanın bugüne kadarki en hızlı elektrikli modeli olarak öne çıkıyor.

Opel ayrıca 325 beygir güç ve 509 Nm tork üreten, markanın ilk dört çeker elektrikli modeli Grandland Elektrik AWD'yi de ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

AİLELER VE TİCARİ KULLANIM İÇİN YENİ SEÇENEKLER

Geniş ailelere hitap eden Frontera Elektrik Uzun Menzil versiyonu, 54 kWsa bataryasıyla kullanıcılara 408 kilometrelik bir sürüş menzili vadediyor.

Standın diğer önemli konukları arasında ise pratik kullanımıyla bilinen Corsa Elektrik ve sportif detaylarla donatılan ticari model Vivaro Sportive yer alacak.