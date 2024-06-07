Çin, 9 otomobil üreticisine otonom sürüş izni verdi Çin, 9 otomobil üreticisine sürücüsüz araçlarını kamuya açık yollarda test etme izni verdiğini duyurdu.

ensonhaber.com

Çin Endüstri ve Bilişim Teknolojisi Bakanlığı, sürücüsüz araçların yaygınlaşmasını hızlandırma planı çerçevesinde bazı markalara izin verdiğini duyurdu.

Bakanlık, ilk olarak dokuz otomobil üreticisine, ileri otonom sürüş teknolojisine sahip araçlarını kamuya açık yollarda test etmeleri konusunda onay verdi.

Şehirlerde testler başlıyor

Ülkenin aralarında Beijing, Shanghai ve Guangzhou’nun da bulunduğu yedi kentinde akıllı bağlantılara sahip araçların yollarda test edilmesi için pilot projeler lanse edilecek.

Bu türden araçlar binek otomobilinden otobüslere ve kamyonlara kadar bir dizi kategori içerecek.

Pilot proje aşaması, katı bir test sürecini ve güvenlik değerlendirmelerini kapsayacak.

Elde edilecek veriler, akıllı bağlantılı araçların performansını değerlendirmekte kullanılacak ve bunların, geçerli trafik sistemleriyle nasıl bütünleştirilebileceği, bir bütün olarak yol güvenliğinin nasıl geliştirilebileceği konularında fikir verecek.

Testler, BYD ve Nio gibi üretici firmalar ayrıca Changan Automobile, GAC ve SAIC gibi belli başlı devlet malı üreticiler tarafından gerçekleştirilecek.

Bu çabalar, ortaya, birikmiş olarak 88 milyon kilometre gibi şaşırtıcı bir test mesafesi çıkardı.

Bakanlık, bazı akıllı bağlantılı araçların kitlesel üretime ve uygulamaya geçme aşamasına ulaşmış olduğunu belirtti.