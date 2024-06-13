Ek vergi kararı sonrası Çinli otomobil markalarının hisseleri sert düştü

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi, bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Avrupa Birliği (AB), Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor.
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25’lik vergiyi yüzde 100’e çıkarmış ve bazı ek masraflar getirmişti.
Türkiye ve Avrupa Birliği de Çinli markalara ek vergi uygulanmasına karar vermişti.
Çinli markaların hisselerinde düşüş
Çinli otomotiv firmalarının hisseleri, Türkiye ve ABD'nin ardından AB ülkelerinin de Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almasıyla sert düştü.
Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören Çin elektrikli otomobil üreticilerinin hisseleri ciddi ölçüde geriledi.
Çin merkezli otomotiv şirketi XPeng'in hisseleri yüzde 5,14 değer kaybetti. Pekin merkezli Li Auto'da günlük düşüş yüzde 3,63'ü, NIO'da ise yüzde 8,52'yi buldu.
Geely'de günlük gerileme yüzde 4,92 olurken, GWM'deki düşüş yüzde 1,91 seviyesinde gerçekleşti.
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