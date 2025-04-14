Elektrikli otomobil Mazda EZ-60 tanıtıldı: İşte özellikleri

Haber Merkezi

Japon otomobil üreticisi Mazda, Çin pazarındaki elektrikli araç atağını sürdürüyor. Changan ile kurduğu başarılı ortaklık sayesinde geliştirilen yeni elektrikli SUV modeli EZ-60'ın ilk resmi görüntüleri yayınlandı.

EZ-60, tıpkı geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Mazda-Changan iş birliğinin ilk meyvesi olan şık görünümlü EZ-6 sedan modeline benzer bir tasarım anlayışını benimsiyor.

Bu yeni SUV modelinin de tıpkı EZ-6 sedan gibi, hem tamamen elektrikli (EV) hem de menzil uzatıcı plug-in hibrit (PHEV) güç aktarma seçeneklerine sahip olan Deepal S07 platformu üzerine inşa edileceği tahmin ediliyor.

MAZDA'NIN ÇİN PAZARINDAKİ ELEKTRİKLİ HAMLESİ SÜRÜYOR

Mazda'nın Amerika Birleşik Devletleri pazarındaki ilk elektrikli araç denemesi olan MX-30 modeli, 2022 yılında piyasaya sürülmüş ancak kısa menzili ve dar arka koltuklarıyla rekabette geri kalmıştı.

Sadece Kaliforniya'da satışa sunulan MX-30'un ömrü ABD pazarında kısa sürse de, Mazda, Changan ile olan ortaklığı sayesinde Çin pazarında elektrikli araç segmentinde önemli adımlar atmaya devam ediyor.

ŞIK TASARIM DETAYLARI DİKKAT ÇEKİYOR

EZ-60, geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Avrupa pazarında 6e adıyla da bilinen EZ-6 sedan modelinin izinden gidiyor.

Yeni SUV modeli, 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda sergilenen Arata konseptine oldukça yakın bir tasarım çizgisine sahip.

Ön kısımda, ince LED farlardan başlayıp Mazda'nın geleneksel ızgara şeklini vurgulayan aydınlatılmış bir LED şerit dikkat çekiyor.

Ayrıca, ızgara kaplamasının üzerinde, kaputa entegre edilmiş bir kanat altında havayı yönlendirdiği düşünülen ince bir kanal bulunuyor.

EZ-60, aerodinamik verimliliği artırmak ve menzili optimize etmek amacıyla geleneksel yan aynalar yerine kameralara sahip.

Ayrıca, D sütununa oyulmuş ve Mazda 3 hatchback modelini anımsatan derin bir kanal tasarım detayı olarak öne çıkıyor.

EZ-60, geçtiğimiz yıl ilk kez gördüğümüz ve biraz daha köşeli bir görünüme sahip olan yenilenmiş Mazda logosunu da taşıyor.

GÜÇ AKTARMA ORGANLARIYLA İLGİLİ DETAYLAR SINIRLI

EZ-60'ın güç aktarma organları da dahil olmak üzere teknik detayları henüz açıklanmamış olsa da EZ-6 sedanın Deepal L07 platformunu temel alması gibi, bu yeni SUV modelinin de mevcut bir Changan ürünüyle yakın bir ilişki içinde olması bekleniyor.

Mazda EZ-60 ile ilgili daha fazla teknik detayın, 23 Nisan'da başlayacak olan Şanghay Otomobil Fuarı'nda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Bu yeni modelin, şık tasarımı ve potansiyel menzil seçenekleriyle Çin'in rekabetçi elektrikli SUV pazarında, özellikle Tesla Model Y karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.