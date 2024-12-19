Elektrikli Volkswagen ID.7 Türkiye fiyatı belli oldu

Haber Merkezi

Volkswagen, elektrikli SUV modeli ID.4'ün ardından yeni elektrikli sedan modeli ID.7'yi de Türkiye pazarına sundu. ID.7, aralık sonundan itibaren bayilerde yerini alacak.

VOLKSWAGEN ID.7 FİYATI

Volkswagen ID.7, Pro S versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. ID.7 Pro S modelinin fiyatı 2 milyon 796 bin TL olarak açıklandı.

ID.7'NİN ÖZELLİKLERİ

Volkswagen ID.7 Pro S, arka aksta 286 beygir gücü ve 550 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip.

0'dan 100 km/s hıza 6,6 saniyede ulaşabilen ID.7'nin maksimum hızı ise 180 km/s ile sınırlandırılıyor.

ID.7 Pro S, 86 kWh kapasiteli NMC batarya ile geliyor. Bu batarya, WLTP'ye göre 700 km'ye kadar menzil sunuyor.

DC hızlı şarj ile yüzde 10'dan yüzde 80'e 26 dakikada şarj edilebilen batarya, 10 dakikalık şarj ile 250 km'ye yakın menzil sağlıyor.

Volkswagen ID.7, 4961 mm uzunluğa, 1862 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 2971 mm aks mesafesine sahip.

MEB platformu üzerine inşa edilen ID.7, geniş iç hacim ve 532 litre bagaj kapasitesi sunuyor.

DONANIMLAR

Volkswagen ID.7 Pro S, ısı pompası, IQ.Light LED Matrix farlar, LED stop lambaları, ErgoActive konforlu koltuklar, akıllı panoramik cam tavan, ambiyans aydınlatma, dijital kokpit, elektrikli bagaj kapağı, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, head-up display, adaptif şasi kontrolü DCC, şerit değiştirme asistanı, yarı otonom sürüş asistanı, ön bölge asistanı ve acil durum asistanı gibi zengin donanımlarla geliyor.