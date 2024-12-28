Euro NCAP'ten 5 yıldız almıştı: Yeni MG HS Luxury Türkiye'de satışta

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MG, HS modelinin yeni versiyonu HS Luxury'yi Türkiye pazarına getirdi. 2 milyon 59 bin TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulan Yeni MG HS Luxury turbo benzinli motoru, şık tasarımı ve ileri teknolojileriyle dikkat çekiyor.

YENİ MG HS LUXURY'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni MG HS Luxury, 1.5 litrelik turbo benzinli motoruyla 170 beygir gücü ve 275 Nm tork üretiyor.

19 inç elmas kesim alaşım jantlar, aerodinamik tasarım ve modern farlar, aracın dış görünümünü tamamlıyor.

İç mekanda ise 24,6 inçlik UniScreen teknolojisi, kablosuz şarj ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi özellikler öne çıkıyor.

GÜVENLİK VE KONFOR

Yeni MG HS Luxury, Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak güvenilirliğini kanıtlıyor. MG Pilot sürüş destek sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi ve kör nokta algılama gibi birçok güvenlik özelliği sunuyor.

Geniş iç mekan ve 507 litrelik bagaj hacmi, Yeni MG HS Luxury'yi konforlu ve pratik bir SUV yapıyor.