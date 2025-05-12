Fabrikalardan milyon dolarlık parça çalan Ford işçileri tutuklandı

Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir Ford işçisi ve üç ortağının karıştığı iddia edilen milyonlarca dolarlık bir hırsızlık şebekesi çökertildi.

Dearborn Polis Departmanı, Ford çalışanını çeşitli Ford fabrikalarından iki yılı aşkın süredir doğrudan montaj hatlarından parça ve aksesuar çalmakla suçluyor.

AYLAR SÜREN SORUŞTURMA SONUÇ VERDİ

Polis, Ford'un Küresel Güvenlik ekibinin de desteğiyle yürütülen aylar süren bir soruşturmanın ardından, geçen hafta Detroit'teki iki iş yeri ve iki eve baskın düzenledi.

Dearborn Polis Şefi Issa Shanin, Detroit'teki mağazalardan birinde yapılan aramalarda "yerden tavana kadar" istiflenmiş yepyeni otomobil parçalarıyla karşılaşıldığını açıkladı.

Ford işçisinin üç farklı Ford fabrikasından kaputlar, farlar, tamponlar ve far beyinleri gibi çeşitli parçalar çaldığı iddia ediliyor.

Gözaltında tutulan dört şüphelinin kimlikleri henüz açıklanmazken, olası suçlamalar arasında otomobil hırsızlığı, haraç toplama ve suç örgütü işletmek bulunuyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İKİNCİ BÜYÜK FABRİKA HIRSIZLIĞI

Bu olay, bu yıl otomotiv fabrikalarından parça çalındığı ortaya çıkarılan ikinci büyük ölçekli hırsızlık operasyonu olarak kayıtlara geçti.

Kısa bir süre önce Hindistan'da 900'den fazla Kia motorunun çalındığı ve fabrika kayıtlarının değiştirildiği bir başka operasyon daha ortaya çıkmıştı.