Fiat Doblo Mayıs 2023 güncel fiyat listesi Fiat Doblo fiyat listesi mayıs ayına özel güncellendi. İşte donanım paketlerine göre Mayıs 2023 güncel Doblo Combi fiyatları ve öne çıkan özellikleri.

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Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretiliyor.

Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, mayıs ayına özel güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için derledik.

Fiat Doblo Combi fiyat listesi - Mayıs 2023

Mayıs ayına özel açıklanan fiyat listesine baktığımızda, Doblo modellerine yine zam geldiğini görüyoruz.

Easy 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Ocak: 439 bin 900 TL

Şubat: 457 bin 900 TL

Mart: 477 bin 900 TL

Nisan: 492 bin 900 TL

Mayıs: 531 bin 900 TL

Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Ocak: 461 bin 900 TL

Şubat: 479 bin 900 TL

Mart: 499 bin 900 TL

Nisan: 514 bin 900 TL

Mayıs: 553 bin 900 TL

Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Ocak: 486 bin 900 TL

Şubat: 505 bin 900 TL

Mart: 525 bin 900 TL

Nisan: 540 bin 900 TL

Mayıs: 579 bin 900 TL

Trekking 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)

Ocak: 496 bin 900 TL

Şubat: 515 bin 900 TL

Mart: 535 bin 900 TL

Nisan: 550 bin 900 TL

Mayıs: 589 bin 900 TL

Fiat Doblo Combi donanım paketlerinde neler var

Fiat Doblo güncel fiyat listesine göz attıktan sonra, gelin şimdi de aracın Easy, Safeline, Trekking ve Premio Plus donanım paketlerinde neler olduğuna yakından bakalım.

Fiat Doblo Easy

Siyah Ön & Arka Tampon

Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları

16” lastik

Elektrikli ön camlar

Çift parçalı katlanabilir arka koltuk

Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları

Manuel klima

Perde tipi bagaj örtüsü

Bagaj bölümünde 12V priz

Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi

Sürücü & Yolcu Hava Yastığı

ABS, EBD, ESC, ESP

ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)

MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)

Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)

Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları

Tam boy sac stepne

Radyo Mp3, USB ve Bluetooth

Fiat Doblo Safeline

Gövde rengi ön ve arka tampon

Gövde rengi dış dikiz aynaları

Siyah tavan rayı

16” Alaşım jantlar

Katlanabilir, Sert ( 70 kg Kapasite) Bagaj Örtüsü

Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı

Elektrikli katlanan yan aynalar

Arka park sensörü

Ön sis farları

Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda düğmeleri

5" Dokunmatik Radyo

+ Easy donanım paketi

Fiat Dobl Premio Plus

Piano Black yan koruma çıtaları ve kapı kolları

Piano Black tavan barı

Premio + Logo & Arka kapı boyalı süs çıtası

Piano Black iç kapı kolları

Premio Plus özel iç döşeme

16" Premio Plus Özel alaşım jantlar

Elektrikli & karatmalı arka camlar

Otomatik Klima

Deri direksiyon simidi & Vites topuzu

Arka koltuk USB giriş

Hız Sabitleme Sistemi ( Cruise Kontrol)

Yağmur ve Far Sensörleri

Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları

Geri Görüş Kamerası

Çocuk aynası

+ Safeline donanım paketi

Fiat Doblo Trekking

Trekking logolu yan koruma çitalari

Titanyum gri ön ve arka tampon koruma

Piano Black dis dikiz aynalari

Titanyum Gri Tavan raylari

16" Titanyum Gri Alaşım Jantlar

10 mm yükseltimis gövde

Traction Plus

Dört mevsim lastikleri

Isitmali sürücü ve ön yolcu koltuklari

+ Premio Plus donanım paketi