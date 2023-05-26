Fiat Doblo Mayıs 2023 güncel fiyat listesi

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizde oldukça iyi satış rakamları elde ediyor.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretiliyor.
Fiat Doblo fiyat listesini merak eden okuyucularımız için, mayıs ayına özel güncel Doblo Combi fiyatlarını sizler için derledik.
Fiat Doblo Combi fiyat listesi - Mayıs 2023
Mayıs ayına özel açıklanan fiyat listesine baktığımızda, Doblo modellerine yine zam geldiğini görüyoruz.
Easy 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)
Ocak: 439 bin 900 TL
Şubat: 457 bin 900 TL
Mart: 477 bin 900 TL
Nisan: 492 bin 900 TL
Mayıs: 531 bin 900 TL
Safeline 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)
Ocak: 461 bin 900 TL
Şubat: 479 bin 900 TL
Mart: 499 bin 900 TL
Nisan: 514 bin 900 TL
Mayıs: 553 bin 900 TL
Premio Plus 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)
Ocak: 486 bin 900 TL
Şubat: 505 bin 900 TL
Mart: 525 bin 900 TL
Nisan: 540 bin 900 TL
Mayıs: 579 bin 900 TL
Trekking 1.6 M.Jet 120HP E6D Final - (Manuel, Dizel)
Ocak: 496 bin 900 TL
Şubat: 515 bin 900 TL
Mart: 535 bin 900 TL
Nisan: 550 bin 900 TL
Mayıs: 589 bin 900 TL
Fiat Doblo Combi donanım paketlerinde neler var
Fiat Doblo güncel fiyat listesine göz attıktan sonra, gelin şimdi de aracın Easy, Safeline, Trekking ve Premio Plus donanım paketlerinde neler olduğuna yakından bakalım.
Fiat Doblo Easy
Siyah Ön & Arka Tampon
Siyah yan koruma çıtaları ve kapı kolları
16” lastik
Elektrikli ön camlar
Çift parçalı katlanabilir arka koltuk
Elektrik ayarlı ve buğu çözücülü dış dikiz aynaları
Manuel klima
Perde tipi bagaj örtüsü
Bagaj bölümünde 12V priz
Follow me home refakatçi aydınlatma sistemi
Sürücü & Yolcu Hava Yastığı
ABS, EBD, ESC, ESP
ASR (Çekiş Kontrol Sistemi)
MSR (Motor Çekiş Kontrol Sistemi)
Hillholder (Yokuş Kalkış Destek Sistemi)
Arka koltuklarda ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları
Tam boy sac stepne
Radyo Mp3, USB ve Bluetooth
Fiat Doblo Safeline
Gövde rengi ön ve arka tampon
Gövde rengi dış dikiz aynaları
Siyah tavan rayı
16” Alaşım jantlar
Katlanabilir, Sert ( 70 kg Kapasite) Bagaj Örtüsü
Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu ve kol dayanağı
Elektrikli katlanan yan aynalar
Arka park sensörü
Ön sis farları
Direksiyon simidi üzerinde ses sistemi kumanda düğmeleri
5" Dokunmatik Radyo
+ Easy donanım paketi
Fiat Dobl Premio Plus
Piano Black yan koruma çıtaları ve kapı kolları
Piano Black tavan barı
Premio + Logo & Arka kapı boyalı süs çıtası
Piano Black iç kapı kolları
Premio Plus özel iç döşeme
16" Premio Plus Özel alaşım jantlar
Elektrikli & karatmalı arka camlar
Otomatik Klima
Deri direksiyon simidi & Vites topuzu
Arka koltuk USB giriş
Hız Sabitleme Sistemi ( Cruise Kontrol)
Yağmur ve Far Sensörleri
Sürücü ve yolcu yan hava yastıkları
Geri Görüş Kamerası
Çocuk aynası
+ Safeline donanım paketi
Fiat Doblo Trekking
Trekking logolu yan koruma çitalari
Titanyum gri ön ve arka tampon koruma
Piano Black dis dikiz aynalari
Titanyum Gri Tavan raylari
16" Titanyum Gri Alaşım Jantlar
10 mm yükseltimis gövde
Traction Plus
Dört mevsim lastikleri
Isitmali sürücü ve ön yolcu koltuklari
+ Premio Plus donanım paketi