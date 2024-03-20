Ford Mustang Mach-E GT Türkiye’de satışta: İşte fiyatı Ford’un ilk elektrikli SUV modeli olan Mustang Mach-E’nin performans odaklı modeli Mustang Mach-E GT, Türkiye’de satışa sunuldu.

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Ford’un ilk elektrikli SUV modeli olan Mustang Mach-E’nin performans odaklı modeli Mustang Mach-E GT, Türkiye’de yollara çıktı.

Mustang Mach-E GT, 0-100 kilometre hıza 3,7 saniyede çıkabiliyor. Çift motorlu dört çeker (AWD) sürüş seçeneğiyle 487 PS sunan motoru, 860 Nm ile Türkiye’de satılan elektrikli SUV modelleri içerisinde en yüksek tork değerine sahip.

490 km menzil

Mustang Mach-E GT, 490 kilometrelik menzile sahip. Ön tampondaki siyah karbon detaylar, karartılmış arka camlar ve 20 inçlik alüminyum alaşımlı büyük jantlar, ilk göze çarpan detaylar arasında.

15,5 inçlik dokunmatik ekranlı en yeni SYNC 4A bilgi-eğlence sistemi ihtiyaç duyulan tüm özelliklere tek bir ekrandan erişim sunuyor.

Mustang Mach-E GT’de standart olarak sunulan 360° Kamera, Geri Görüş Kamerası, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Çarpışma Önleme/Algılama Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Kaçınma Manevrası Sistemi gibi akıllı destek sistemleri de var.

Otomobilin Türkiye fiyatı ise 6 milyon 72 bin TL olarak açıklandı.