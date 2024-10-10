Gelecek yıl Türkiye'de: Yeni Volkswagen Tayron tanıtıldı

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2020 yılında, Volkswagen'in Çin'e özel olarak ürettiği Tayron'un Avrupa pazarına gelebileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Birkaç yıl içinde bu iddiaları doğrulayan Volkswagen, Tayron'un Tiguan Allspace'in yerini alacağını açıkladı.

Aradan geçen dört yılın ardından, beklenen an nihayet geldi ve Alman şirket, yeni SUV modeli Tayron'u resmi olarak tanıttı.

YENİ VOLKSWAGEN TAYRON NELER SUNUYOR

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, Volkswagen Tayron, hem mini bir Touareg hem de büyük bir Tiguan olarak tanımlanabilir. Bu model, her iki aracın arasında konumlanıyor ve 7 koltuklu seçeneği ile dikkat çekiyor.

3 alanlı klima sistemi, ısıtmalı ve soğutmalı koltuklar, panoramik cam tavan gibi özellikler Tayron'u cazip kılan detaylar arasında.

Tayron, Tiguan’da olduğu gibi Life, Elegance ve R-Line donanım paketleri ile satışa sunulacak.

Tayron'un motor seçenekleri de oldukça geniş. İki şarj edilebilir hibrit (eHybrid), bir yarı hibrit (eTSI), iki turbo benzinli (TSI) ve iki turbo dizel (TDI) motor seçeneği bulunacak.

Güçleri 150 bg ile 272 bg arasında değişen bu motorlar, çift kavramalı şanzımanlarla sunulacak. Hibrit modeller 6 ileri otomatik DSG, içten yanmalı modeller ise 7 ileri otomatik DSG ile gelecek.

Yarı hibrit modellerde ise elektrikli menzil oldukça geliştirilmiş. 19.7 kWh'lik yeni batarya sayesinde Tayron, sadece elektrikle 100 kilometre yol kat edebilecek.

Volkswagen Tayron, Wolfsburg'daki ana fabrikada üretilecek ve sonbahar aylarında Avrupa’da satışa çıkacak.

GELECEK YIL ÜLKEMİZE GELECEK

Modelin gelecek yıl Türkiye’ye gelmesi de bekleniyor, ancak fiyatları henüz belli değil.