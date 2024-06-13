Güncellenen Apple CarPlay yılın ikinci yarısında yayınlanacak Yeni özelliklerle donatılan Apple CarPlay, yılın ikinci yarısından itibaren otomobillere ulaşmaya başlayacak.

ensonhaber.com

Apple CarPlay, iPhone'unuzu aracınızın bilgi-eğlence sistemine entegre ederek sürüş sırasında daha güvenli ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Tamamen yenilenen Apple CarPlay'in, 2024'ün ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni Apple CarPlay neler sunacak

Çoğu yeni aracın en az iki ekrana sahip olması sayesinde CarPlay, tüm ekranları kullanabilir hâle getirdi.

Apple, otomobil üreticilerini markaya uygun bir deneyim sunan yeni arayüzler geliştirmek için davet etti.

Platform, ölçeklendirilebilir olduğu için çoğu ekran boyutuna ve düzenine uyum sağlıyor.

Örneğin, orta ekranda yardımcı göstergeler ekleyebilir veya navigasyon haritalarını yolcu ekranlarına yerleştirebilirsiniz.

Yeni güncelleme; klima kontrol ayarları, sürüş modları, sürücü destek ayarları, kamera kontrolleri ve daha fazlası gibi araç sistemlerini kapsıyor.

Bununla birlikte, tüm yeni özelliklerin araçlara ulaşması tamamen markaların isteğine bağlı.

Porsche ve Aston Martin, gelecekteki araçlarında yeni nesil CarPlay için iş birliklerini şimdiden duyurdu.