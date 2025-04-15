Hyundai Ioniq 6 N, temmuzda satışa sunulacak

Haber Merkezi

Hyundai, elektrikli otomobil dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde büyük beğeni toplayan Ioniq 5 N modelinin ardından, ailenin yeni üyesi Ioniq 6 N de temmuz ayında yollara çıkıyor.

Hyundai, bu önemli gelişmeyi ilk teaser görseliyle birlikte duyurdu. Ioniq 6 N modelinin sportif tasarım detayları dikkat çekiyor.

Gösterişli bir kanat, genişletilmiş çamurluklar ve Ioniq 5 N'yi anımsatan piksel tarzı LED ışıklar, otomobilin dinamik karakterini vurguluyor.

SPORTİF TASARIM VE YÜKSEK TEKNOLOJİ BİR ARADA

Hyundai'nin önümüzdeki haftalarda Ioniq 6 N detaylarını paylaşması bekleniyor. Ancak şimdiden bilinenler, otomobilin hem görsel hem de teknolojik açıdan iddialı olduğunu gösteriyor.

Markanın ikonik açık mavi gövde rengi, N modellerini özel kılan kırmızı detaylarla bir araya geliyor.

İç mekanda ise aydınlatmalı N logosuna sahip spor koltuklar ve pistte sürüş keyfini artıran gelişmiş teknolojiler yer alacak.

IONIQ 6 N, GÜÇ ÇITASINI YÜKSELTİYOR

Hyundai Ioniq 6 N modelinin, kardeşi Ioniq 5 N'e kıyasla güç çıtasını bir adım daha yukarı taşıması bekleniyor.

SUV gövdeli kardeşinin 650 beygir güç ve 770 Nm tork üreten çift elektromotorlu düzeni, devasa cüssesine rağmen 0'dan 100 km/s hıza 3.5 saniyede ulaşmasını sağlıyordu.

Aerodinamik avantajı ve daha yüksek güç çıkışı sayesinde, Ioniq 6 N modelinin performans verilerini daha da iyileştirmesi olası.

Menzil konusunda ise 84 kWh kapasite ile yaklaşık 400 km yol alabileceği tahmin ediliyor.

SÜRÜŞ KEYFİNİ ARTIRAN TEKNOLOJILER

Hyundai Ioniq 6 N'de, vites geçişlerini simüle ederek sürüş hissiyatını iyileştiren "N e-Shift" teknolojisi, yapay seslere sahip sahte egzoz sistemi ve özel drift modu dahil birçok sürüş modu yer alacak.