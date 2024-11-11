Hyundai'nin ilk tam elektrikli performans modeli IONIQ 5 N Türkiye'de satışta

AA & Ensonhaber

Hyundai N Departmanı, yüksek performanslı seri üretim ilk elektrikli N modeli olan IONIQ 5 N’nin zorlu kış testlerini İsveç Arjeplog'daki Hyundai Mobis Proving Center sahasında yapmıştı.

Hyundai, IONIQ 5 N modelinde markanın Elektrikli Global Modüler Platformu'nu (E-GMP) kullanıyor.

IONIQ 5 N, özel olarak geliştirilmiş bir e-LSD yani sınırlı kaymalı diferansiyel ile üretiliyor.

TÜRKİYE'DE SATIŞTA

Hyundai, performans odaklı N markasının ilk elektrikli modeli IONIQ 5 N'i Türkiye'de satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 650 beygir gücündeki dört tekerlekten çekişli IONIQ 5 N, günlük kullanım konforu, viraj performansı ve yarış pisti yetenekleri ile öne çıkıyor.

Dünya genelinde elektrifikasyon stratejisini güçlendiren Hyundai, IONIQ 5 N ile elektrikli otomobil deneyimine dinamik bir bakış açısı kazandırıyor.

Aracın dış tasarımında, aerodinamik performansı artıran parlak siyah ön tampon, arka spoyler ve difüzör gibi özel detaylar dikkati çekiyor.

IONIQ 5 N, alçaltılmış gövde yapısı ve geniş lastikleriyle agresif bir duruş sergilerken, Türkiye'de 'Performans Mavisi' renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Hyundai'nin sürdürülebilirlik stratejisini yansıtan IONIQ 5 N'in iç mekanında, geri dönüştürülmüş PET iplikler, şeker kamışından elde edilen biyomalzemeler ve geri dönüştürülmüş lastik pigment boyaları kullanıldı.

Spor otomobil konseptine göre tasarlanan iç mekanda, N Racing Bucket koltuklar, özel N direksiyon ve yüksek performans odaklı ergonomik detaylar yer alıyor.

Hyundai'nin elektrikli global modüler platformu (E-GMP) üzerine kurulu IONIQ 5 N, 21 bin devre kadar çalışan çift motor ve 84 kWh bataryayla 650 beygir güç üretiyor.

N Grin Boost özelliği ile aracın hızlanma performansı 10 saniye boyunca en üst seviyeye çıkarılabiliyor. IONIQ 5 N, 0-100 km/s hızlanmasını 3,5 saniyede tamamlayarak sürücülere üst düzey bir performans sunuyor.

Hyundai'nin geliştirdiği N Brake Regen sistemi, aracın frenleme gücünü artırarak viraj performansını en üst düzeye çıkarıyor. Motor sporlarından ilham alan sistemler, N Pedal ve N Drift Optimizer gibi teknolojiler, sürücülere yüksek hızda kontrol ve hassas viraj alma yeteneği sağlıyor.

IONIQ 5 N, Hyundai Smart Sense ileri sürüş destek sistemleri ile donatılarak yolda güvenli ve konforlu bir sürüş sağlıyor. 12,3 inç bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge paneli üzerinden N modu etkinleştirilebiliyor. Ayrıca Head-Up Display ve dijital dikiz aynası gibi yenilikçi teknolojiler sürücüye konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

Hyundai N departmanı, IONIQ 5 N'in tanıtımı ile elektrikli yüksek performanslı otomobil segmentinde de iddialı bir konuma yerleşiyor.

TÜRKİYE FİYATI

Hyundai IONIQ 5 N Türkiye fiyatı 4.9 milyon TL olarak açıklandı.