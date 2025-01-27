İkinci el araç pazarında en hızlı satılan markalar ve modeller

Haber Merkezi

İkinci el araç piyasasında en hızlı satılan marka ve model belli oldu. VavaCars tarafından yapılan yapay zeka destekli analiz sonuçlarına göre, Aralık 2024'te ortalama 39 gün ilanda kalan Fiat Egea, en hızlı alıcı bulan model oldu.

Fiat Egea, Türkiye'de üretilen ve uygun fiyatlı bir C segmenti sedan. Geniş iç hacmi, düşük yakıt tüketimi ve güvenilirliği ile bilinen Egea, ikinci el piyasasında da popülerliğini koruyor.

HİBRİT ARAÇLAR ÖN PLANDA

Yapılan analize göre, hibrit araçlar ikinci el piyasasında en hızlı satılan araçlar oldu. Hibrit araçları, benzinli, dizel ve elektrikli araçlar takip etti.

EN HIZLI SATILAN DİĞER MODELLER

Fiat Egea'nın ardından en hızlı satılan diğer C segmenti modeller şöyle:

Toyota Corolla (41 gün)

Renault Megane (43 gün)

Honda Civic (45 gün)

Ford Focus (45 gün)

Skoda Octavia (52 gün)

Opel Astra (52 gün)

Fiat Egea'nın ikinci el piyasasında bu kadar hızlı satılmasının en önemli nedeni, uygun fiyatı olarak görülüyor.

Geniş kitlelere hitap eden Fiat Egea, hem sıfır hem de ikinci el piyasasında popülerliğini koruyor.