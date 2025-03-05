İkinci el araç piyasasında bayram öncesi hareketlilik bekleniyor

İHA

İkinci el araç piyasasında yaşanan durgunluk, esnafı endişelendiriyor. Malatya'da yüzde 25'lere varan fiyat düşüşlerine rağmen araç satışlarında istenilen hareketlilik sağlanamadı.

Galerici esnafı, Ramazan Bayramı öncesinde piyasanın canlanmasını ve satışların artmasını bekliyor. İkinci el araç piyasası, bayram öncesinde hareketlenmeye hazırlanıyor.

FİYATLAR DÜŞTÜ, ANCAK SATIŞLAR DURGUN

Malatya'da ikinci el araç piyasasında yaşanan fiyat düşüşleri, alıcıları cezbetmeye yetmedi. Galerici esnafı, 1 milyon TL değerindeki araçların 750 bin TL'ye kadar düştüğünü, ancak buna rağmen alıcı bulamadıklarını belirtiyor.

2024 yılı sonlarında başlayan durgunluk, 2025'in ilk çeyreğinde de devam ediyor. İkinci el araba fiyatları, düşüş eğiliminde olsa da satışlar istenilen seviyeye ulaşmadı.

BAYRAM HAREKETLİLİĞİ UMUDU

Malatya Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent, Ramazan ayının ortalarından itibaren satışlarda hareketlilik beklediklerini ifade ediyor.

Esnaf, bayram öncesinde araç alım satımının artacağını ve piyasanın canlanacağını umut ediyor. Bayramda araba satışı, esnafın en büyük beklentisi.

FİYAT DÜŞÜŞLERİNİN NEDENLERİ

Faiz indirimleri ve krediye erişimdeki kolaylıklar, ikinci el araç fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Ancak, yüzde 25'lere varan indirimlere rağmen piyasadaki durgunluk devam ediyor. Göksel Levent, fiyat düşüşlerinin piyasayı canlandırmadığını ve alıcıların daha temkinli davrandığını belirtiyor.