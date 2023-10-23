İkinci el oto pazarında durgunluk: İlan sayısı 1 milyona dayandı Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan sıkı denetim ve düzenlemeler, oto pazarında da etkisini gösterdi. Özellikle ikinci el pazarında ilan sayısı ciddi şekilde arttı.

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Fahiş fiyat çekenler, stokçuların piyasadan çekilmesi ve sıfır otomobillerin bollaşması sebebiyle ikinci el oto pazarında durgunluk yaşanıyor.

Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı düzenlemeler ve sıkı denetimler sonucunda piyasada denge sağlandı.

6 ay 6 bin kilometre sınırlaması, ilanlarda birinci elden daha yüksek ikinci el satış fiyatı yazılamaması gibi uygulamalar, oto pazarına da yansıdı.

Satış sitelerindeki ilan sayısı ciddi şekilde arttı

İkinci el oto piyasasında yaşanan durgunluk ilan sitelerine de yansıdı. Otomobiller satılmayınca, son üç ayda verilen ilan sayısı 700 binlerden 1 milyona dayandı.

Son 4 ayda piyasada durgunluk olduğunu belirten satıcılar ise geçmiş yıllara göre en kötü sezonunu geçirdiklerini söylüyor.

İkinci elde eylül verileri

Açıklanan son verilere göre, Türkiye ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında eylülde bir önceki aya kıyasla 17 bin 829 adet, Eylül 2022'ye göre de 36 bin 207 adet daha fazla kurumsal ilan yayınlandı.

İkinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 32 markanın 253 modeline ait 135 bin 803 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, eylülde bu pazarda perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 2,59 geriledi.

Otomobiller artık yatırım aracı değil

Galericiler, ikinci el otomobil fiyatlarındaki köpüğün gittiğini belirten galericiler, artık otomobillerin yatırım aracı olmaktan çıktığını söylüyor.

Son zamanlarda artık bayilerde de sıfır araç bulunduğunu belirten sektör yetkilileri, fiyatlardaki düşüş devam ederse, önümüzdeki haftalarda oto pazarlarının hareketleneceğini söylüyor.