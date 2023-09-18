İkinci el otomobilde fiyat düşüşü piyasada hissedilmeye başlandı İkinci el otomobil piyasasında al-satçılara ve stokçulara yönelik alınan önlemlerden sonra fiyatların düşüşü hızlanırken sosyal medyaya yansıyan bir pazarlık yazışmasında satıcının, indirim talebine 15 gün sonra olumlu karşılık vermesi dikkat çekti.

ensonhaber.com

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte zora giren, tedarik zinciri kırılan sektörlerin başında otomotiv sektörü geliyor.

Küresel çaptaki çip krizine Türkiye'de yaşanan kur artışları da eklenince hem araç tedariği zora girdi hem de fiyatlar astronomik boyutlara ulaştı.

Sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el piyasasını da etkiledi. Öyle ki fiyatlar sıfır araç bile fiyatlarını geride bıraktı.

Ekonomik değişkenlerin yanında piyasadaki fırsatçılar da bu fahiş artışa önemli ölçüde etki etti.

Al-sat yaparak fiyatları köpürttüler

Vergi levhası olmadan, adeta bir galeri gibi kısa süreli al-sat yapan ikinci elciler, fiyatları köpürttükçe köpürttü.

Fiyatlar frenlenemez olunca hükümet harekete geçti.

Hayata geçirilen yönetmeliklerle sıfır araçların, satın alındıktan sonra 6 bin kilometre veya 6 ayı doldurmadan satılması yasaklandı.

Ayrıca ikinci el taşıtların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkması 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandı.

Alınan önlemler fiyatları düşürdü

Bu adımların ardından stokçuluk ve al-sat fırsatçılığı ile şişen fiyatlar düşmeye başladı.

İlk verilere göre fiyat düşüşleri yüzde 10'lara kadar çıktı.

İlanlardaki fiyatlarda 50 bin TL'lik geri çekilmeler görülürken sosyal medyaya bir pazarlık yazışması düştü.

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İndirim talebine 15 gün sonra yanıt

Gündem olan görüntüde, bir online ilan sitesinde alıcının indirim talebine satıcı ilk etapta olumsuz cevap verirken yaklaşık 15 gün sonra geri dönüş yaparak indirim teklifini yeniden görüşmeyi teklif ediyor.