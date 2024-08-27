İlk 7 ayda Türkiye'de en çok satılan 10 SUV modeli Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de SUV modeller satışların zirvesinde. İlk 7 ayda en çok satılan 10 SUV modeline yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

Türkiye otomobil pazarında sedandan zirveyi alan SUV modelleri, en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam ediyor..

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında da kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SATIŞLARIN YARISINDAN FAZLASI SUV

Türkiye'de otomobil satışları Ocak-Temmuz döneminde 536 bin 351 adet oldu. SUV otomobiller, 296 bin 768 adet satış rakamıyla tüm satışlarda yüzde 55,3 pay aldı.

SUV otomobilleri; yüzde 26,3 pay ve 141 bin 195 adet satış ile Sedan, yüzde 17,2 pay ve 92 bin 253 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri?

1 - CHERY TIGGO 8 PRO - 16 bin 40

2 - FİAT EGEA CROSS - 14 BİN 829

3 - CHERY TIGGO 7 PRO - 14 BİN 416

4 - DACİA DUSTER - 13 BİN 067

5 - TOGG T10X - 12 BİN 718

6 - CHERY OMODA 5 - 10 BİN 683

7 - PEUGEOT 3008 - 10 BİN 265

8 - PEUGEOT 2008 - 9 BİN 54

9 - HYUNDAİ BAYON - 8 BİN 811

10 - MG HS - 8 BİN 40