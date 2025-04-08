İngiltere, elektrikli araç üreticilerine daha fazla esneklik sağlıyor

Haber Merkezi

İngiltere, otomotiv sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak önemli bir karar aldı. Hükümet, elektrikli araç üretimine geçiş sürecinde üreticilere daha fazla esneklik sağlamak amacıyla bazı düzenlemeler yaptı.

Bu kararın ardında, ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerinin sektör üzerindeki olumsuz etkileri yer alıyor.

YENİ DÜZENLEMELER NELERİ KAPSIYOR

İngiltere Başbakanlık Ofisi ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hükümetin otomotiv sektörüne yönelik yeni önlemleri şu unsurları içeriyor:

Elektrikli araç satış hedeflerine uymayan otomobil üreticilerine uygulanacak para cezalarının azaltılacak.

Ağırlıklı olarak lüks araçlar üreten mikro hacimli üreticiler bu cezalardan muaf tutulacak.

Yeni benzinli ve dizel otomobiller için 2030'a kadar planlanan "aşamalı çıkış" tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Yeni önlem olarak, tam hibrit araçların 2035'e kadar satılmasına izin verilecek.

ABD'NİN GÜMRÜK TARİFELERİ VE ETKİLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Mart'ta ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. İngiltere'nin ABD'ye otomobil ihracatı çoğunlukla lüks otomobil modellerini kapsarken, geçen yıl ABD'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık otomobil ihracatı gerçekleşmişti. Bu yeni tarifeler, İngiliz otomotiv sektörünü olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor.

İngiltere'nin elektrikli araç üreticilerine yönelik kuralları yumuşatma kararı, sektördeki geçiş sürecini kolaylaştırmayı ve rekabet gücünü korumayı amaçlıyor. Özellikle ABD'nin gümrük tarifelerinin getirdiği zorluklar göz önünde bulundurulduğunda, bu adımın İngiliz otomotiv endüstrisi için önemli bir destek olduğu değerlendiriliyor.