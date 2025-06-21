Lada efsanesi yenilendi: Karşınızda 2025 model Niva

Rus otomobil üreticisi Lada, yeni SUV modeli Azimut'un hemen ardından, bir diğer efsanesi olan Niva'nın "ruhani devamı" olarak kabul edilen Niva Travel modelini 2025 yılı için makyajladığını duyurdu.

Orijinal Niva'nın (AvtoVaz-2123) yenilenmiş versiyonu olarak 2021'de çıkış yapan model, şimdi daha modern bir yüze kavuştu.

DAHA MODERN TASARIM

Makyajlanan Lada Niva Travel, artık çok daha büyük bir ızgaraya ve yeni far takımlarına sahip. Bu tasarım değişiklikleri, aracın görünümünü Batılı rakiplerine biraz daha yaklaştırdı.

Ayrıca, model artık yeni ve daha büyük alaşım jant seçenekleriyle sunulacak. Aracın kabin içinden ise henüz bir görüntü paylaşılmadı, bu da iç mekanda büyük bir değişiklik olmayabileceğini düşündürüyor.

KAPUT ALTINDA YENİ 1.8 LİTRELİK MOTOR

Bir diğer önemli değişim ise kaputun altında yaşandı. Aracın 1.7 litrelik motoru, 50'den fazla yeni parçayla yeniden tasarlanarak 1.8 litre hacme çıkarıldı. Yeni motor, artık 90 beygir güç üreterek selefini geride bırakıyor.

Motorun tork çıkışı da 24 Nm artarak 151 Nm'ye ulaştırılmış. Lada, yeni Niva Travel'ı yaklaşık 16.000 dolarlık bir başlangıç fiyatıyla satışa sunacak.