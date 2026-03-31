Audi, V6 TDI motorunu resmi olarak tanıttı: İşte özellikleri

Küresel otomobil pazarında içten yanmalı motorlar gelişimini sürdürürken, Audi'den dizel teknolojisine yönelik dikkat çekici bir hamle geldi.

Marka, hafif hibrit teknolojisiyle donattığı ve "EA897evo4" kod adını taşıyan yeni nesil V6 TDI motorunu resmi olarak tanıttı.

HİBRİT DESTEĞİ VE ÜSTÜN PERFORMANS

Q5 ve A6 modellerinde yer alacak bu yeni ünite, 48 voltluk elektrik altyapısıyla desteklenerek yaklaşık 300 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor.

Elektrik motoru modunun devreye girmesiyle birlikte eklenen 24 beygir güç ve 230 Nm tork desteği sayesinde aracın toplam gücü 320 beygire kadar çıkabiliyor.

Sistemde yer alan elektrikli kompresör, klasik turboların aksine egzoz gazı yerine doğrudan elektrik motoruyla çalışarak düşük devirlerdeki turbo gecikmesini tamamen ortadan kaldırıyor.

Önceki versiyonlara göre yüzde 40 daha hızlı çalışarak 250 milisaniyede 90 bin devire ulaşan bu kompresör, ilk hızlanma anında araca büyük bir ivmelenme avantajı kazandırıyor.

Gerektiğinde tamamen devreden çıkarılabilen gelişmiş hibrit sistem, şehir içi kullanımlarda kısa süreli elektrikli sürüş imkanı da sunuyor.

Ayrıca Avrupa standartlarına uygun hidrojene bitkisel yağ (HVO) yakıtıyla uyumlu çalışan yeni motor, karbondioksit emisyonlarında yüzde 95'e varan önemli bir azalma sağlıyor.