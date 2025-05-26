Lexus, ES Sedan modelini Avrupa'da tanıttı: İşte özellikleri

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Lexus'un lüksü kişiselleştirme anlayışını merkeze alarak geliştirdiği yeni nesil ES Sedan modelinin Avrupa prömiyeri yapıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi Lexus'un daha rafine sürüş deneyimi, gelişmiş konfor ve ileri teknolojilerle donattığı yeni ES Sedan, tam hibrit ve tamamen elektrikli güç üniteleriyle geliştirildi.

Bu motorlar, önden çekişli veya dört tekerlekten çekişli versiyonlarıyla farklı kullanıcı beklentilerine hitap ediyor.

YENİ TASARIM VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Şirketin çok yönlü elektrifikasyon stratejisini temsil eden yeni modelin Avrupa prömiyeri gerçekleştirildi.

ES Sedan, Türkiye yollarına ise 2026'da çıkmaya hazırlanıyor. Yenilenen yüzüyle teknolojinin yanı sıra tasarım anlayışıyla öne çıkan model, işlevselliği estetikle buluşturarak sade ve çağdaş bir görünüm sunuyor.

GÜÇ ÜNİTELERİ VE GÜVENLİK PAKETLERİ

Yeni nesil ES'in uzunluğu 5,140 metre, genişliği 1,920 metre ve yüksekliği 1,555 metreye ulaştı; aks aralığı ise 2,950 metreye çıkarıldı.

Model, markanın çoklu mobilite stratejisi kapsamında geliştirilmiş dört farklı güç ünitesiyle yollara çıkacak.

Batı Avrupa pazarı için geliştirilen yeni ES 300h modeli, 2,5 litrelik dört silindirli benzinli motor ve yenilenmiş hibrit sistemiyle 201 HP maksimum güç üretiyor.

Doğu Avrupa pazarlarına odaklanan ES 350h ise 247 HP güce sahip. Yeni modelin ürün gamında, iki bataryalı elektrikli versiyon da bulunuyor: önden çekişli 224 HP gücünde ES 350e ve dört tekerlekten çekişli 343 HP gücünde ES 500e.