Ford CEO'su Jim Farley: Çinli araçları ülkemize sokmamalıyız

Ford CEO'su Jim Farley, verdiği son röportajda, Çin menşeli elektrikli otomobillerin ABD yollarına çıkmasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini belirtti.

Farley, imalat sektörünün ülkenin kalbi olduğunu ve bu alanı Çin ihracatına kaptırmanın büyük bir yıkım getireceğini vurguladı.

ÜRETİM KAPASİTESİNDE BÜYÜK TEHLİKE

Çin'in kendi otomotiv endüstrisini yoğun bir şekilde desteklediğini belirten Farley, bu durumun adil olmayan bir rekabet ortamı yarattığını ifade etti.

Çin'in yıllık 50 milyondan fazla araç üretim kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan CEO, bu rakamın ABD'deki tüm araç satışlarını karşılayacak boyutta olduğuna dikkat çekti.

Çinli markaların Amerikan üreticilerden daha ucuza ve daha donanımlı araçlar ürettiği gerçeği, Avrupa ile Kanada pazarlarındaki hızlı yayılmayla kendini gösteriyor.

Ancak Farley, bu ucuz araçların çok fazla veri toplayabilen gelişmiş kameralara sahip olması nedeniyle devasa bir siber güvenlik ve gizlilik riski taşıdığını savunuyor.

Çin araçlarının ABD pazarına girişini engelleme fikri, ülkedeki siyasilerden ve otomotiv lobilerinden de her geçen gün daha fazla destek görüyor.

Tüm bu tehditlere rağmen Farley, Ford'un küresel pazarda Çinlilerle rekabet edebilmek için Kentucky'de üretilen yeni ve uygun fiyatlı elektrikli araçlarına güvendiğini sözlerine ekledi.