Lexus LBX ve RX modellerinde haziran kampanyaları

AA & Ensonhaber

Lüks otomobil üreticisi Lexus, haziran ayı boyunca geçerli olacak özel kampanyalarıyla LBX ve RX SUV modellerinde müşterilerine çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

LEXUS LBX İÇİN FAİZSİZ KREDİ VEYA TAKAS DESTEĞİ

Lexus'un B segmentindeki yeni premium SUV modeli LBX için haziran ayı boyunca iki farklı avantaj sunuluyor.

Müşteriler, 300 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğini veya 150 bin TL'lik takas desteğini tercih edebiliyor.

136 HP güç ve 185 Nm tork üreten 1.5 litrelik yüksek verimli hibrit motora sahip LBX, 100 kilometrede ortalama 4.4 litrelik yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Araç, 0-100 km/s hızlanmasını ise 9.2 saniyede tamamlıyor.

LEXUS RX SUV MODELİNDE TAKAS İNDİRİMİ

Lexus'un E-SUV segmentindeki iddialı modeli RX de haziran ayı boyunca özel bir Lexus Kampanyası ile sunuluyor.

Beşinci nesliyle yollarda olan RX, haziran ayı boyunca avantajlı takas indirimiyle satın alınabilecek.

Kendi kendini şarj eden hibrit sisteme sahip RX 350h, 2.5 litrelik motoruyla 250 HP güç üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 7.9 saniyede gerçekleştiriyor.

Serinin en güçlü versiyonu olan ve turbo beslemeli 2.4 litrelik hibrit motora sahip RX 500h ise 371 HP güç ve 550 Nm tork üreterek 0-100 km/s hızlanmasını sadece 6.2 saniyede tamamlıyor.