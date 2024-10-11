Markanın bugüne kadarki en büyük otomobili: Yeni Dacia Bigster tanıtıldı

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Yenilenen Duster modelini 2024 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürmeye hazırlanan Dacia, bir diğer SUV modeli Bigster'ı ise resmi olarak tanıttı.

Üçüncü nesil Duster ve Bigster, Renault-Nissan CMF-B mimarisi üzerine inşa edilecek.

Bigster, 2025 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürüldüğünde Avrupa'nın en büyük segmenti olan ana akım kompakt SUV modelleriyle yarışacak.

Markanın amiral gemisi konumunda yer alacak olan model; Toyota RAV4, Ford Kuga ve Honda CR-V gibi nam salmış modeller ile rekabet edecek.

Duster ve Bigster SUV modelleri, şirketin Romanya'daki ana fabrikasında üretilecek. Söz konusu tesis, şu anda günde 1.200 adet otomobil üretme kapasitesine sahip

DACIA BIGSTER TANITILDI

Bigster, aslında görüntü açısından markanın en popüler modellerinden olan Duster’ı andırsa da boyut olarak ondan daha büyük.

4 farklı motorla satışa sunulacak otomobilin motor seçenekleri şu şekilde:

1,2 litrelik motora sahip 140 beygir gücü üreten yarı hibrit TCe, ECO-G 140 ismi verilen, hem LPG hem de yarı hibrit kuruluma sahip aynı 1,2 litrelik motoru kullanan versiyon, dört silindirli motor ile elektrikli motorları harmanlayan 107 beygir gücü üreten bir model ve en üst seviye TCe 130 4x4, önden çekişli olan diğer üç modelin aksine dört tekerlekten güç alıyor ve 1,2 litrelik motor kullanıyor.

İç mekana baktığımızda ise daha alt seviye donanımlarda 7 inçlik, üst seviyelerde ise 10 inçlik gösterge paneli var. Ortaya yerleştirilen bilgi eğlence ekranı ise standart olarak 10,1 inç boyutuyla geliyor.

667 litre bagajı ve genel anlamda boyutlarıyla kalabalık aileler için çok uygun bir araç olacak Dacai Bigster’ın fiyatı henüz belli değil.