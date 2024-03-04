McLaren'ın yeni hiper otomobili bu yıl karşımıza çıkacak Bu yılın sonlarına doğru, McLaren logolu yeni bir hiper otomobil ile tanışmamız oldukça yüksek bir ihtimal. İşte detaylar.

ensonhaber.com

McLaren, P1 modelini 11 yıl önce piyasaya sürmüştü. Şimdiye kadar bu aracın bazı özel versiyonları geliştirilse de yeni bir otomobil hala karşımıza çıktı.

Bu yılın sonlarına doğru, McLaren logolu yeni bir canavarla tanışma ihtimalimiz var. Gelen bilgilere göre şirket, "P18" kod adını taşıyan hibrit bir otomobil geliştiriyor.

1000 bg güç üretecek

Otomobilin V8 motor ve elektromotorlar sayesinde yaklaşık 1000 bg güç üretmesi bekleniyor.

Koltuklar, aracı hafifletmek adına şasiye birleşik olacak ve mümkün olan bazı parçalar 3 boyutlu yazıcı ile üretilecek.

Artura'da kullanılandan yüzde 70 daha hafif olduğu belirtilen hibrit ünite, geliştirme sürecini epey zorlaştırıyor. Ancak otomobilin ince ayarları neredeyse tamamlanmak üzere.

Şirket, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlarla yola devam edecek. Bu nedenle, yakın zamanda elektrikli bir McLaren görme ihtimalimiz yok.