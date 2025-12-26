Tesla, kapı kolları nedeniyle soruşturma altında: İşte detaylar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 2022 model Tesla Model 3 araçların kapı açma mekanizmalarına yönelik resmi bir soruşturma sürecini yürütüyor.

İnceleme, kaza sonrası yanan aracından çıkamayan bir sürücünün Arıza Araştırma Ofisi'ne (ODI) yaptığı ihbar neticesinde başlatıldı.

KAZA SONRASI KABUS DOLU ANLAR

Georgia'da meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda aracın elektrik sistemi devre dışı kalınca elektronik kapı kilitleri çalışmaz hale geldi.

Alev alan aracın içinde mahsur kalan sürücü, arka cama tırmanıp camı kırarak dışarı çıkmak zorunda kaldı ve bu sırada ciddi kemik kırıkları yaşadı.

GİZLİ MANUEL KİLİT TARTIŞMASI

Sürücü, kapı kol dayanağında bulunan manuel açma mekanizmasının görünür şekilde etiketlenmediğini ve kendisine bu konuda eğitim verilmediğini iddia ediyor.

Tesla kullanım kılavuzunda acil durum prosedürlerini detaylıca açıklarken eleştirmenler, bu sistemin kriz anlarında yeterince sezgisel olmadığını savunuyor.

YÜZ BİNLERCE ARAÇ MERCEK ALTINDA

Başlatılan soruşturma, şu an için 179 bin 71 adet 2022 model Tesla Model 3'ü kapsıyor, ancak bu sayının ilerleyen süreçte artabileceği öngörülüyor.

Yetkililer, sorunun bir tasarım hatasından mı yoksa yetersiz bilgilendirmeden mi kaynaklandığını belirlemeye çalışırken, eski modellerde arka koltuklar için acil durum düğmesi bulunmadığı da raporlara yansıdı.