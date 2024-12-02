MG'nin yeni HS Luxury modeli satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı

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MG markası, SUV segmentindeki iddialı modeli HS Luxury'nin 170 PS turbo benzinli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.

MG HS Luxury ön satış fiyatı 2 milyon 59 bin TL olarak açıklandı. Yeni model, aralık ayında Türkiye yollarında olacak.

MG HS LUXURY TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

MG HS Luxury, modern ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Geniş iç hacmi ve konforlu koltuklarıyla keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.

MG HS Luxury, 10.1 inç dokunmatik ekranı, dijital gösterge paneli ve gelişmiş multimedya sistemiyle teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor.

MG HS Luxury'nin öne çıkan özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

170 PS turbo benzinli motor

7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman

10.1 inç dokunmatik ekran

Dijital gösterge paneli

MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemi

Adaptif hız sabitleyici

Şerit takip sistemi

Kör nokta uyarı sistemi

Arka çapraz trafik uyarı sistemi

MG HS LUXURY GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

MG HS Luxury, güvenlik konusunda da iddialı. Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan MG HS Luxury, kapsamlı güvenlik özellikleriyle sürücü ve yolcuların güvenliğini en üst düzeyde sağlıyor. MG HS Luxury'nin güvenlik özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

7 adet hava yastığı

ABS, EBD, ESP

Yokuş kalkış desteği

Elektronik park freni

Lastik basınç sensörü

MG HS LUXURY FİYATI VE KREDİ İMKANI

MG HS Luxury ön satış fiyatı 2 milyon 59 bin TL olarak açıklandı. Yeni modeli satın almak isteyenler için 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli ticari kredi veya 40 bin TL'lik takas desteği imkanı bulunuyor.