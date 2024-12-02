MG'nin yeni HS Luxury modeli satışa çıktı: İşte Türkiye fiyatı

MG markası, SUV segmentindeki iddialı modeli HS Luxury'nin 170 PS turbo benzinli versiyonunu Türkiye'de satışa sundu.
MG HS Luxury ön satış fiyatı 2 milyon 59 bin TL olarak açıklandı. Yeni model, aralık ayında Türkiye yollarında olacak.
MG HS LUXURY TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ
MG HS Luxury, modern ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Geniş iç hacmi ve konforlu koltuklarıyla keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.
MG HS Luxury, 10.1 inç dokunmatik ekranı, dijital gösterge paneli ve gelişmiş multimedya sistemiyle teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor.
MG HS Luxury'nin öne çıkan özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
170 PS turbo benzinli motor
7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman
10.1 inç dokunmatik ekran
Dijital gösterge paneli
MG Pilot teknolojik sürüş destek sistemi
Adaptif hız sabitleyici
Şerit takip sistemi
Kör nokta uyarı sistemi
Arka çapraz trafik uyarı sistemi
MG HS LUXURY GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ
MG HS Luxury, güvenlik konusunda da iddialı. Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan MG HS Luxury, kapsamlı güvenlik özellikleriyle sürücü ve yolcuların güvenliğini en üst düzeyde sağlıyor. MG HS Luxury'nin güvenlik özellikleri arasında şunlar yer alıyor:
7 adet hava yastığı
ABS, EBD, ESP
Yokuş kalkış desteği
Elektronik park freni
Lastik basınç sensörü
MG HS LUXURY FİYATI VE KREDİ İMKANI
MG HS Luxury ön satış fiyatı 2 milyon 59 bin TL olarak açıklandı. Yeni modeli satın almak isteyenler için 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli ticari kredi veya 40 bin TL'lik takas desteği imkanı bulunuyor.
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