Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı: İşte en çok satan marka ve modeller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024'ün ilk 5 ayındaki verileri paylaştı.
Yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 adet sıfır araç satışı oldu.
İlk 5 ayda otomobil satışları yüzde 10 arttı
Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 düşüş 96 bin 646 adet olarak kayıtlara geçti.
Mayısta satışlar düştü
Mayıs ayı özelinde bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.
Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80 bin 260 seviyesinde kayda geçerken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 azalışla 20 bin 45 adette kaldı.
Mayısta en çok satan markalar
Renault - 9.714
Volkswagen - 8.036
Chery - 6.208
Hyundai 4-.647
Fiat - 4.510
Skoda - 4.162
Togg - 4.140
Peugeot - 4.025
Dacia - 3.385
Toyota - 3.241
Mayısta en çok satılan 10 otomobil
Türkiye'nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea, mayıs ayında zirveyi kaptırdı. Fiyatı 1 milyon TL'yi aşan Egea, bu ay en çok satan beşinci model olarak kayıtlara geçti.
Renault Clio - 4.661
Togg T10X - 4.140
Renault Megane - 3.374
Chery Tiggo 8 Pro - 3.038
Fiat Egea Sedan - 2.873
Toyota Corolla - 2.638
Volkswagen Taigo - 2.606
Honda City - 2.593
Volkswagen Polo - 2.414
Hyundai i20 - 2.221
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