Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı: İşte en çok satan marka ve modeller Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları 2024 yılı ocak-mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 471 bin 743 adet olarak kayıtlara geçti.

AA & Ensonhaber

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024'ün ilk 5 ayındaki verileri paylaştı.

Yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 adet sıfır araç satışı oldu.

İlk 5 ayda otomobil satışları yüzde 10 arttı

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 düşüş 96 bin 646 adet olarak kayıtlara geçti.

Mayısta satışlar düştü

Mayıs ayı özelinde bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 10,1 azalarak 100 bin 305 adet oldu.

Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalarak 80 bin 260 seviyesinde kayda geçerken, hafif ticari araç satışları da yüzde 17 azalışla 20 bin 45 adette kaldı.

Mayısta en çok satan markalar

Renault - 9.714

Volkswagen - 8.036

Chery - 6.208

Hyundai 4-.647

Fiat - 4.510

Skoda - 4.162

Togg - 4.140

Peugeot - 4.025

Dacia - 3.385

Toyota - 3.241

Mayısta en çok satılan 10 otomobil

Türkiye'nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea, mayıs ayında zirveyi kaptırdı. Fiyatı 1 milyon TL'yi aşan Egea, bu ay en çok satan beşinci model olarak kayıtlara geçti.

Renault Clio - 4.661

Togg T10X - 4.140

Renault Megane - 3.374

Chery Tiggo 8 Pro - 3.038

Fiat Egea Sedan - 2.873

Toyota Corolla - 2.638

Volkswagen Taigo - 2.606

Honda City - 2.593

Volkswagen Polo - 2.414

Hyundai i20 - 2.221