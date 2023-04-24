ÖTV muafiyeti ile ticari araçların fiyatlarındaki değişim Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenleme kapsamında, ÖTV muafiyeti ile ilgili bilgiler verdi. İşte bazı ticari araçların ÖTV'siz fiyatları...

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada; taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnaftan aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV alınmayacağı müjdesini verdi.

Konu hakkında detaylı bilgi veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobillerin ÖTV muafiyeti kapsamına alınacağını açıkladı.

Düzenleme kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek.

ÖTV'siz ticari araç fiyatları

ÖTV’siz ticari araç fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından en çok araştırılan konuların başında gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ÖTV muafiyeti uygulanacağı müjdesini vermesinin ardından “ÖTV’siz Renault Kango, Traffic, Master fiyatları ne kadar?” sorusu gündem oldu.

Aşağıda listelenen fiyatlar engelli vatandaşların yararlandığı haklardan biri olan ÖTV indirimli sıfır araçların fiyat listesidir. ÖTV'siz araç fiyatları ortalama olarak fiyatlara

Fiat Doblo Combi

Easy 1.6 M.Jet 120 HP E6DF - 425 bin 400 TL

Safeline 1.6 M.Jet 120 HP E6DF - 444 bin 600 TL

Premio Plus(Black) 1.6 M.Jet 120 HP E6DF - 467 bin 200 TL

Fiat Fiorino Combi

Pop 1.4 77 HP Fire E6DF-7” Radyo - 311 bin 500 TL

Safeline 1.4 77 HP Fire E6DF - 322 bin 800 TL

Premio 1.4 77 HP Fire E6DF - 340 bin 200 TL