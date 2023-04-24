Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafa sağlanacak ÖTV muafiyetinin detaylarını paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafın uzun zamandır beklediği işletmelerin kullandığı araçlara ÖTV muafiyeti sağlayan müjdeyi vermesinin ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de uygulamanın detaylarını paylaştı. Nebati, öncelikli olarak taksilerdeki uygulamayı aktardı ve diğerleri için de yasal düzenlemenin devam ettiğini vurguladı.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi, Gemlikliklere hitaben yaptığı konuşmada esnafa yönelik müjdeleri sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yönelik açıkladığı müjdelerinden birisi de vergi muafiyet kapsamını genişleterek, esnafın ticari araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceği oldu.

Buna göre, şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

Bu muafiyet esnafın iş yaparken yeni araç alması, filosunu genişletmesi ya da aracını yenileyerek trafiği çıkması durumunda maddi açıdan önemli ölçüde desteklenmesi anlamını taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı görüşmede uygulamanın detaylarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacağını da belirtti.

"AK Parti hükümetleri her zaman esnafın yanında"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti hükümetleri döneminde her zaman esnafın yanında olduklarını belirterek, kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV muafiyetleri ve indirimleriyle iş dünyasının faaliyetlerine ve yeni yatırımlarına destek verdiklerini söyledi.

"Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında ÖTV ödenmeyecek"

Nebati, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını ifade ederek, şu bilgiyi verdi:

Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek.

"Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan, motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak"

Taksi, dolmuş ve otobüs işletmecilerinin merakla beklediği ÖTV muafiyeti için yasal düzenlemeler yaptıklarını vurgulayan Nebati, açıklamasını şöyle sürdürdü:

Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan, motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, destekten yararlanacak diğer araçların detayları, yasal düzenlemeyle netleşecek.

"2016'da 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı"

Nebati, AK Parti hükümetlerinin daha önce de taksi ve dolmuş esnafı başta olmak üzere birçok vatandaşa ÖTV indirimi sağladığını anımsatarak, şehir içi taksi ve dolmuş başta olmak üzere, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığı faaliyetinde bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine 2016 yılında da ÖTV indirimi sağlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Hükümetimizin 2016 yılında yaptığı düzenlemeden yaklaşık 70 bin yük ve yolcu taşımacılığı yapan mükellef yararlanmıştı. Bu düzenlemeden çok daha fazla esnafımızın yararlanacağını öngörüyoruz. Şimdiden ekmek teknesi olan aracını yenileyecek esnafımıza hayırlı uğurlu olsun.