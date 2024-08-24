Peugeot 508'in üretimi sonlanıyor: İşte nedeni Fransız otomobil devi Peugeot, amiral gemisi modeli olan 508'in üretimini durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi

Fransız otomobil devi Peugeot, amiral gemisi modeli 508'in üretimine son verme kararı aldı.

Otomobil devi hem liftback hem de station wagon gövde tiplerine sahip olan aracın yeni neslini piyasaya sürmeyi planlamıyor.

2018 yılında tanıtılan ve 2023'te makyajlanan 508, beklenenden daha kısa sürede üretimden kalkacak.

İlk olarak, Aralık ayında sağdan direksiyonlu 508'in üretimi durdurulacak. Bu hamle markanın Mulhouse fabrikasındaki üretim sürecinin optimize edilmesini ve maliyetlerin düşürülmesini sağlayacak.

PEUGEOT NEDEN BÖYLE BİR KARAR ALDI

Bu kararın temel nedenleri arasında D segmentindeki araçların popüleritesindeki düşüş ve tüketicilerin SUV modellerine olan yoğun ilgisi yer alıyor.

2024'ün ilk yarısında Avrupa'da sadece 5.512 adet satılan Peugeot 508, bu durumun somut bir kanıtı.

Buna karşın, Peugeot'nun SUV modelleri olan 3008 ve 5008, çok daha yüksek satış rakamlarına ulaşarak segmentlerinde önemli bir başarı yakaladı.