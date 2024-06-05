Peugeot modellerinde haziran ayı kampanyaları Peugeot Türkiye, haziran ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çeşitli satın alma seçenekleri sunuyor.

AA & Ensonhaber

Peugeot Türkiye, haziran ayında binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çeşitli satın alma seçeneklerini hayata geçirdi.

Haziran ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde fırsatlar sunuluyor.

SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008 modeli 200 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sahipleriyle buluşuyor.

408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 308

Peugeot'un hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 modeli 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile, yüzde 100 elektrikli E-308 ise 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Peugeot SUV 3008

SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

Peugeot SUV 5008

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle segmentinde tek 1.5 litre BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot 208

Peugeot 208'i satın almak isteyenler 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve yüzde 100 elektrikli E-208'i tercih edenler, 140 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 508

Yeni 508 modeline sahip olmak isteyen tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Peugeot yeni Rifter ve yeni Partner Van, 250 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'un yenilenen diğer hafif ticari araç modelleri, yeni Expert Van, yeni Expert Combi Van, yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van ise 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.