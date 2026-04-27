Porsche Cayenne Coupe Electric tanıtıldı: İşte özellikleri

Porsche, tamamen elektrikli yeni modeli Cayenne Coupe Electric'i otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Efsanevi 911 modelinden ilham alan tavan çizgisiyle dikkat çeken bu yeni araç, SUV formuna yepyeni bir sportif kimlik kazandırıyor.

Yeni modelin 0,23 cd seviyesine düşürülen sürtünme katsayısı, hava direncini azaltarak elektrik tüketiminde ciddi bir avantaj sağlıyor.

Bu kusursuz aerodinamik yapı sayesinde aracın menzili karma kullanımda 670 kilometreye, şehir içinde ise 809 kilometreye kadar çıkabiliyor.

PORSCHE TARİHİNİN EN GÜÇLÜSÜ

Otomobil üç farklı motor seçeneğiyle yollara çıkarken, en üst versiyon olan Turbo Coupe Electric tam 1.156 beygir güce ulaşıyor.

Saatte 100 kilometre hıza sadece 2,5 saniyede çıkan bu seçenek, Porsche'nin bugüne kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobili oldu.

Yeni nesil 800 volt teknolojisini barındıran araç, uygun hızlı şarj istasyonlarında 390 kW şarj hızına ulaşarak büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor.

İç mekanda ise modern dijital ekran ekosistemi, standart panoramik cam tavan ve opsiyonel hafifletilmiş spor paket ile lüks bir sürüş deneyimi vadediliyor.