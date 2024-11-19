Tesla 2024 fiyat listesi belli oldu: İşte kasım ayı güncel Tesla fiyatları

Haber Merkezi

Elektrikli araç pazarının lider markası Tesla, Kasım 2024 fiyat listesini açıkladı. Tesla'nın Türkiye'deki en popüler modeli olan Model Y, farklı versiyonlarıyla 1.866.203 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tesla'nın Türkiye'deki resmi web sitesinde yayınlanan fiyat listesine göre, Model Y'nin üç farklı versiyonu bulunuyor:

Tesla Model Y Arkadan Çekiş: 1.866.203 TL

Tesla Model Y Long Range Dört Çeker: 3.209.741 TL

Tesla Model Y Performance Dört Çeker: 3.473.990 TL

TESLA MODEL Y ÖZELLİKLERİ

Tesla Model Y, performansı, teknolojisi ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan bir elektrikli SUV.

AWD çift motorlu versiyonunda 533 km menzil ve 2.100 litre bagaj hacmi sunan Model Y, hızlı şarj özelliğiyle de dikkat çekiyor.

15 dakikalık şarj ile 241 km'ye kadar menzil sağlayan Model Y, uzun yolculuklarda da rahatlık sunuyor.

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Tesla Model Y, güvenlik konusunda da iddialı. Önden Çarpışma Uyarısı, Aktif Acil Frenleme ve Şeritten Ayrılmayı Önleme gibi gelişmiş güvenlik özellikleri, tüm Model Y versiyonlarında standart olarak sunuluyor.