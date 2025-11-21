Tesla, ucuz Model Y'nin Türkiye fiyatını açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni Tesla Model Y Standard Türkiye fiyatının açıklanmasıyla birlikte Elon Musk'ın yıllardır vadettiği erişilebilir Tesla hedefi, Türkiye pazarında hayal kırıklığına dönüştü.

Amerika pazarındaki indirimlerin yansıtılmamasının yanı sıra araçtan çıkarılan önemli özellikler, Tesla deneyimini zedeleyen faktörler olarak öne çıkıyor.

KONFOR VE PREMİUM HİSSİYAT AZALDI

Başlangıç fiyatı 2 milyon 349 bin 300 TL olarak belirlenen yeni arkadan itişli versiyon, detaylarına inildiğinde ciddi donanım eksiklikleriyle dikkat çekiyor.

Konforu doğrudan etkileyen eski tip sert süspansiyon sistemine geri dönülmesi, HEPA filtrenin kaldırılması ve akustik camların iptal edilmesi premium algısını sarsıyor.

MANUEL KOLTUKLAR VE EKSİK EKRAN

Maliyet kısıntısı kapsamında yapılan değişiklikler arasında arka yolcu ekranının kaldırılması ile koltuk ve direksiyon ayarlarının manuel hale getirilmesi bulunuyor.

Ayrıca 15 hoparlörlü üst düzey ses sisteminin yerini daha standart bir sisteme bırakması, bu fiyat seviyesinde eleştiri konusu oluyor.

RAKİPLER DOLU PAKETLERLE GELİYOR

Eski Standart Range Premium modelinin satıştan kaldırılması, tüketicileri donanım açısından daha zengin rakiplere yönlendirebilir.

Togg T10X, BYD Atto 3, Hyundai Ioniq 5 ve yeni BYD Sealion 7 gibi modeller dolu paketlerle rekabet ederken, Tesla'nın "boş paket" stratejisinin Türkiye pazarındaki başarısı merak ediliyor.