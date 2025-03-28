Tesla, uygun fiyatlı Model Y üretimine başladı

Haber Merkezi

Elektrikli otomobil pazarının öncü oyuncusu Tesla, Model Y için önemli bir stratejik değişikliğe gidiyor.

Şirket, Model Y'nin "Launch Edition" dışında, daha uygun fiyatlı versiyonlarının da üretimine başladı.

MODEL Y'DE DAHA UYGUN FİYATLI SEÇENEKLER OLACAK

Tesla, Model Y'nin yeni versiyonlarıyla, Launch Edition'ın sunduğu yüksek donanım seviyesine ihtiyaç duymayan ve daha bütçe dostu bir seçenek arayan tüketicilere hitap etmeyi planlıyor.

Bu adım, Tesla'nın Model Y'yi daha rekabetçi bir fiyat aralığına yerleştirme çabası olarak yorumlanabilir. Ancak, şimdilik bu yeni versiyonlar için sipariş alımı başlamadı.

TÜRKİYE, ABD VE ALMANYA'DAKİ DURUM

Tesla'nın Türkiye, Almanya ve ABD web siteleri incelendiğinde, şirketin Türkiye'de hâlâ önceden konfigüre edilmiş otomobilleri satmaya devam ettiği görülüyor.

ABD ve Almanya'da da sipariş alımı konusunda benzer bir durum söz konusu. Ancak, bu durumun yakın bir gelecekte değişmesi bekleniyor.

Tesla, muhtemelen kısa bir süre içinde bu yeni ve daha uygun fiyatlı Model Y seçenekleri için sipariş almaya başlayacak.