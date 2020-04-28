Tesla'nın araçları artık trafik ışıklarını tanıyacak

Tesla, otomobillerinde trafik ışıklarını ve dur işaretlerini tanıyan yeni özelliğini kullanıma sundu.

Elektrikli otomobil denince akla ilk gelen şirketlerden biri olan Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, piyasaya sürdüğü otomobillerine yeni özellikler eklemeye devam ediyor.

Uzun zamandır otomatik pilotun trafik ışıkları ve dur işaretlerini tanıması için çalışmalar yapan şirket, nihayet bu özelliği kullanıma sunuldu.

GÜNCELLEME İLE OTOMOBİLLERE EKLENDİ

Tesla, en son 2020.12.6 yazılım güncellemesinin bir parçası olarak, Autopilot teknolojisine trafik ışıklarının ve 'Dur' işaretlerinin tanınmasını eklediğini bildirdi.

Mart ayında, bu özelliğin ön sürümü bir grup Tesla sürücüsünün kullanımına açılmıştı, ancak artık ABD'de daha geniş bir sürücü kitlesi bu özellikten faydalanabilecek.

Güncelleme sürüm notunda, halen beta aşamasında olan yeni özelliğin, Tesla araçlarının kapalı olsalar bile trafik ışıklarını tanımasını ve kavşaklarda otomatik olarak yavaşlamasını sağlayacağı belirtiliyor.

ÖZELLİK NASIL KULLANILACAK

Tesla sürücüleri araç yavaşlamak üzereyken bir bildirim alacak ve otomobil durma çizgisinden önce duracak. Sistem, işaret veya ışıkları tespit edip aracın ön tarafında yer alan ekranda bu bilgileri gösterecek.

Ardından direksiyondaki kişi sürüşe devam etmenin güvenli olduğunu doğrulamak için vites düğmesine veya gaz pedalına basarak otomobilin yeniden hareket etmesini sağlayacak.

Bu özellik şu anda yalnızca ABD'de kullanıma sunuldu. Özelliğin diğer ülkelerde de kullanılabilmesi için şirketin yol işaretleri veritabanını daha da genişletmesi ve bu ülkelere uygun hale getirmesi gerekiyor.