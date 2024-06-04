Toyota, Honda, Mazda, Suzuki: Japon markalar hile yaptıklarını itiraf etti Japonya hükümeti, araç üretim sertifikasyonu için "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan otomobil firmalarının, yaptıklarını itiraf ettiklerini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Japon otomobil üreticilerinin güvenlik testlerinde hile yaptığı iddiaları son günlerde gündeme oturdu.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı; Toyota, Honda, Yamaha Motor ve Mazda markalarını güvenlik testlerini manipüle etmekle suçluyordu.

Bu markaların, yedi modelin sertifikasyonu için yanlış güvenlik testi verileri sunduğu iddia ediliyordu.

Toyota'nın tek başına, mevcut üç model için güvenlik testleri kapsamında yetkililere yanlış veriler sunduğu belirtilen raporda, Corolla ve Yaris Cross'un iki modelinin bu durumdan etkilendiği ifade edildi.

Toyota'nın ayrıca dört modelin çarpışma testlerinde modifiye edilmiş test araçları kullandığı iddia edildi.

32 modelin testlerinde sorun var

Honda ve Mazda otomobilleri için güvenlik sertifikasyonu ile ilgili sorunlar belirlenirken, toplamda 32 modelde sorun tespiti yapıldı.

Bakanlık, diğer Japon otomobil üreticisi Suzuki'nin, bir modelinde fren sistemi testleri için test sonuçlarında yanlış beyan verdiğini belirledi.

Japon üreticiler itiraf etti

Araç üretim sürecinde sertifikasyon için "hileli güvenlik testi" yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine açılan hükümet soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) sertifikasyon amacıyla "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan otomobil firmalarının söz konusu yolsuzlukları kabul ettiklerini bildirdi.

Bakanlık, Japon firmalardan, soruşturmada adı geçen modellerini kapsayan sevkiyatları durdurması ve söz konusu modellerin, ulusal güvenlik standartlarını karşıladığının doğrulanmasını istedi.

MLIT yetkilileri, yerinde denetim yapmak üzere Japon firmaların üretim tesislerine sevk edildi.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, yaptığı açıklamada, güvenlik testi yolsuzluklarının "son derece üzücü" olduğunu bildirdi.

Bakan Saito, soruşturma kapsamında etkilenen modellerin, halihazırda düşük üretim hacimleri nedeniyle Japon ekonomisi üzerinde sınırlı etki oluşturacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Toyota özür diledi

Toyota Motor, açıklamasında, firmanın toplamda 7 modeli kapsayan araçlarının "MLIT onaylı olmayan yöntemlerle sertifikasyondan geçirildiğini" duyurdu.

Fielder, Axio ve Yaris Cross modellerinin üretiminin halen sürdüğü, diğer 4 modelin ise üretiminin daha önce durdurulduğu ifade etti.

Toyota Başkanı Toyoda Akio, düzenlediği basın toplantısında, bakanlık talimatlarına uyacaklarını bildirerek, "Toyota olarak özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık." dedi.

Yolsuzluğun "sistemin temellerine" etkisine değinen Toyoda, şunları söyledi:

Bu gibi eylemler sertifikasyon sisteminin temellerini baltalıyor. Bir otomobil üreticisi olarak bunların asla gerçekleşmemesi gerektiğine inanıyoruz.

Sevkiyatlar durduruldu

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Japon firmalar soruşturmada adı geçen modellerin sevkiyatlarını durdurdu.

Resmi Kyodo ajansına göre test sonuçlarına ilişkin sertifikasyon sorunundan Honda'nın 4,3 milyon, Toyota'nın 1,7 milyon, Mazda'nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin, Yamaha'nın 7 bin aracı etkilendi.

Toyota'nın testlerde "yanlış veriler sunarak motor üretiminde hile yaptığı", Mazda'nın ise "motor kontrol yazılımını kasıtlı olarak yeniden yazdığı" kaydediliyor.

Suzuki, Honda ve Yamaha'nın ise söz konusu yolsuzlukların yanı sıra sahte test sonuçları raporladığı bildiriliyor.