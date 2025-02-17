Toyota'nın 2024 Avrupa satışları 1,2 milyonu aştı

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Toyota, Avrupa'da elektrifikasyonlu araç satışlarında önemli bir başarıya imza attı.

Şirket, 2024 yılında Avrupa'da 1,2 milyonun üzerinde araç satışı gerçekleştirdi ve bu satışların yüzde 74'ünü elektrifikasyonlu araçlar oluşturdu.

Bu rakamlar, Toyota'nın Avrupa'da 2035 yılına kadar tüm yeni araç satışlarında karbondioksit emisyonunu sıfırlama hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor.

DÜNYA ÇAPINDA 30 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI

Toyota, 1997 yılından bu yana dünya genelinde 30 milyondan fazla elektrifikasyonlu araç satışı gerçekleştirdi.

Bu araçlar, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

TÜRKİYE'DE TAM HİBRİT SATIŞLARI 127 BİNİ AŞTI

Türkiye'de de Toyota'nın tam hibrit araç satışları, 2009 yılından bu yana 127 bin adedi aştı.

Toyota'nın çoklu mobilite stratejisi, sıfır emisyonlu araç altyapısının yeterli olmadığı bölgelerde bile emisyonların azaltılmasına önemli katkı sağlıyor.

Şirket, 1995 yılından bu yana Avrupa'daki ortalama egzoz emisyonlarını yüzde 50'nin üzerinde azalttı.