Türkiye SUV seviyor: Yıl bitmeden 50 yeni model yollarda olacak Son 5 yılda pazardan aldıkları payı yüzde 29'dan yüzde 51'e yükselten SUV araçlara bu yıl 50 yeni model daha katılacak.

ensonhaber.com

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları, 2024 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 oldu.

Satılan her iki araçtan biri SUV

Türkiye otomobil pazarında ocak-mart döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,7 pay ve 120 bin 699 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

Böylece otomotiv pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.

50 yeni SUV yolda

Ülkemizde SUV modellerinin popüler olması, markaları da harekete geçirdi.

Son yıllarda pazar payını ciddi şekilde artıran SUV araçlara bu yıl sonuna kadar farklı markalardan 50 yeni model daha eklenecek.

Yakın zamanda satışa çıkacak SUV modelleri arasında içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlar bulunuyor.

Bunlar arasında Alfa Romeo Milano gibi markanın ilk kez üreteceği elektrikli SUV modelleri de var.

Markanın yeni tasarım dilini yansıtan Milano, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylül ayından itibaren başlayacak.

BYD'nin yeni modeli de yolda

Kasım ayında Türkiye pazarına Atto 3 tam elektrikli modeli ile giriş yapan Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, şimdi dikkatini hibrit Seal U modeline yöneltti.

BYD, Avrupa'da bu modelin hibrit versiyonunu, ilk olarak Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.

Avrupa'da ilk kez ülkemizde satışa sunulacak model, 15 Nisan'dan itibaren yollarda olacak.

Opel Frontera da gün sayıyor

Opel, geçmişte geniş bir müşteri kitlesi kazanan "Frontera" adlı modelini 2024 yılında yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığını resmi olarak duyurmuştu.

Şirket, bir zamanlar popüler olan "Frontera" ismini, modern bir SUV tasarımıyla tekrar canlandıracak.

Frontera modelinin dünya tanıtımı 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de yapılacak. Opel Crossland'ın yerini alacak Frontera, tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra, hibrit versiyonla da satışa sunulacak.

Bunun dışında, yıl sonuna kadar birçok farklı marka yeni SUV modellerini ülkemize getirecek ve artan rekabete katılacak.

Peki hangi SUV modeli ne zaman gelecek? İşte bazı SUV modellerinin kesinleşen geliş tarihleri:

Alfa Romeo Milano - Eylül

AUDI Q7 - Haziran

AUDI Q4 - Eylül

AUDI Q6 - Ekim

BMW X2 ve iX2 - Nisan

BYD SEAL U - Nisan

Chery Tiggo 4 - Temmuz

Citroen e-C3 - Ağustos

Ford Puma - Temmuz

Hyundai Tucson - Mayıs

Hyundai Bayon - Temmuz

Hyundai IONIQ 5 - Temmuz

Hyundai Santa Fe - Haziran

Jaecoo 7 - Temmuz

KIA EV9 - Mart ya da Nisan

KIA Sorento - Haziran

KIA Picanto - Haziran

KIA EV6 - Temmuz

KIA EV3 Q4 - Kasım

Lexus LBX - Nisan

Lexus UX 300e - Nisan

Lexus RZ - Temmuz

Mercedes EQA - Nisan

Mercedes EQB - Nisan

Mercedes GLB - Nisan

Mercedes GLC - Nisan

Mercedes G Serisi - Eylül

Nissan JUKE - Mayıs

Opel Frontera - Eylül

Peugeot 3008/e3008 - Haziran

Peugeot 5008/e5008 - Eylül

Renault Duster - Haziran

Renault Captur - Mayıs

Skoda Kodiaq - Temmuz

Skoda Enyaq - Aralık

Toyota Land Cruiser - Aralık

Toyota Yaris Cross - Haziran

VW Tiguan - Nisan