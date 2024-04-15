Türkiye SUV seviyor: Yıl bitmeden 50 yeni model yollarda olacak

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil satışları, 2024 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,05 artarak 233 bin 389 oldu.
Satılan her iki araçtan biri SUV
Türkiye otomobil pazarında ocak-mart döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 51,7 pay ve 120 bin 699 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.
Böylece otomotiv pazarında satılan her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.
50 yeni SUV yolda
Ülkemizde SUV modellerinin popüler olması, markaları da harekete geçirdi.
Son yıllarda pazar payını ciddi şekilde artıran SUV araçlara bu yıl sonuna kadar farklı markalardan 50 yeni model daha eklenecek.
Yakın zamanda satışa çıkacak SUV modelleri arasında içten yanmalı, hibrit ve elektrikli araçlar bulunuyor.
Bunlar arasında Alfa Romeo Milano gibi markanın ilk kez üreteceği elektrikli SUV modelleri de var.
Markanın yeni tasarım dilini yansıtan Milano, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylül ayından itibaren başlayacak.
BYD'nin yeni modeli de yolda
Kasım ayında Türkiye pazarına Atto 3 tam elektrikli modeli ile giriş yapan Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, şimdi dikkatini hibrit Seal U modeline yöneltti.
BYD, Avrupa'da bu modelin hibrit versiyonunu, ilk olarak Türkiye'de satışa sunmayı hedefliyor.
Avrupa'da ilk kez ülkemizde satışa sunulacak model, 15 Nisan'dan itibaren yollarda olacak.
Opel Frontera da gün sayıyor
Opel, geçmişte geniş bir müşteri kitlesi kazanan "Frontera" adlı modelini 2024 yılında yeniden piyasaya sürmeye hazırlandığını resmi olarak duyurmuştu.
Şirket, bir zamanlar popüler olan "Frontera" ismini, modern bir SUV tasarımıyla tekrar canlandıracak.
Frontera modelinin dünya tanıtımı 14 Mayıs tarihinde Türkiye'de yapılacak. Opel Crossland'ın yerini alacak Frontera, tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra, hibrit versiyonla da satışa sunulacak.
Bunun dışında, yıl sonuna kadar birçok farklı marka yeni SUV modellerini ülkemize getirecek ve artan rekabete katılacak.
Peki hangi SUV modeli ne zaman gelecek? İşte bazı SUV modellerinin kesinleşen geliş tarihleri:
Alfa Romeo Milano - Eylül
AUDI Q7 - Haziran
AUDI Q4 - Eylül
AUDI Q6 - Ekim
BMW X2 ve iX2 - Nisan
BYD SEAL U - Nisan
Chery Tiggo 4 - Temmuz
Citroen e-C3 - Ağustos
Ford Puma - Temmuz
Hyundai Tucson - Mayıs
Hyundai Bayon - Temmuz
Hyundai IONIQ 5 - Temmuz
Hyundai Santa Fe - Haziran
Jaecoo 7 - Temmuz
KIA EV9 - Mart ya da Nisan
KIA Sorento - Haziran
KIA Picanto - Haziran
KIA EV6 - Temmuz
KIA EV3 Q4 - Kasım
Lexus LBX - Nisan
Lexus UX 300e - Nisan
Lexus RZ - Temmuz
Mercedes EQA - Nisan
Mercedes EQB - Nisan
Mercedes GLB - Nisan
Mercedes GLC - Nisan
Mercedes G Serisi - Eylül
Nissan JUKE - Mayıs
Opel Frontera - Eylül
Peugeot 3008/e3008 - Haziran
Peugeot 5008/e5008 - Eylül
Renault Duster - Haziran
Renault Captur - Mayıs
Skoda Kodiaq - Temmuz
Skoda Enyaq - Aralık
Toyota Land Cruiser - Aralık
Toyota Yaris Cross - Haziran
VW Tiguan - Nisan
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış