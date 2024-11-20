Türkiye'de 2024'te en çok satılan 10 SUV modeli

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Türkiye otomobil pazarında sedandan zirveyi alan SUV modelleri, en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam ediyor..

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında da kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SATIŞLARIN YARISINDAN FAZLASI SUV

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 762 bin 152 adet otomobil satışı gerçekleşti.

SUV otomobiller, 422 bin 374 adet satış rakamıyla tüm satışlarda yüzde 56,2 pay aldı.

EN ÇOK SATAN SUV MODELLERİ

SUV otomobillerini; yüzde 25,8 pay ve 193 bin 540 adet satış ile Sedan, yüzde 16,8 pay ve 126 bin 477 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Peki Türkiye’nin en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Listedeki SUV modeller kaç adet sattı? İşte Türkiye'nin en çok satan 10 SUV modeli...

1 - FIAT EGEA CROSS - 20 BİN 145

2 - TOGG T10X - 20 BİN 140

3 - CHERY TIGGO 8 PRO MAX - 20 BİN 064

4 - CHERY TIGGO 7 PRO MAX - 18 BİN 242

5 - DACIA DUSTER - 14 BİN 625

6 - PEUGEOT 2008 - 13 BİN 230

7 - NISSAN QASHQAI - 13 BİN 189

8 - PEUGEOT 3008 - 12 BİN 704

9 - CHERY OMODA 5 - 12 BİN 505

10 - HYUNDAI BAYON - 12 BİN 122