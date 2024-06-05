Türkiye'de Tesla satışları durma noktasında: Mayısta sadece 10 adet satıldı Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, mayıs ayında sadece 10 adet Tesla satışı gerçekleşti.

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Tesla, dünyanın en tanınmış elektrikli otomobil markalarından biri olarak, geçen yılın nisan ayında Türkiye pazarına resmi olarak girdi.

Türkiye'deki satışlarına Model Y ile başlayan Tesla, rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çekse de daha sonra otomobiline birkaç kez zam yapmıştı.

Geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren satışlar düşmeye başlayınca, marka daha ucuz modelini de ülkemize getirdi.

2024 Tesla için iyi başlamadı

Yeni yılda, Tesla'nın Avrupa ve Çin'de elektrikli araç satışları düşmeye başladı.

Gelen bilgilere göre Tesla, mart ayından haziran ayına kadar Model Y'nin üretimini en az yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor.

Türkiye satışları durma noktasında

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, mayıs ayında sadece 10 adet Tesla satışı gerçekleşti.

Tesla, nisan ayında Türkiye'ye özel Model Y versiyonunu tanıtmıştı. Tek motoru ve 160 kilovatı aşmayan gücü ile yüzde 10'luk ÖTV dilimine giren bu model, Tesla'nın Türkiye'deki en ucuz versiyonu olarak lanse edilmişti.

Ancak, görünüşe bu ucuz model de Tesla satışlarını artırmaya yetmedi.