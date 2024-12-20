Türkiye'de üretilen Volkswagen Transporter satışa çıktı

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Volkswagen Ticari Araç, Yeni Transporter modelini dünya genelinde ilk olarak Türkiye pazarında satışa sundu. Panel Van versiyonuyla gelen Transporter, gelişmiş özellikleri ve teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Yeni Transporter'ın ilk olarak Türkiye'de satışa sunulması, Volkswagen'in Türkiye pazarına verdiği önemi gösteriyor.

2025 yılında City Van, Camlı Van ve Caravelle modelleri, 2026 yılında ise Pick-up modelinin de Türkiye pazarına girmesi bekleniyor.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Yeni Transporter Panel Van, bir önceki nesline göre daha yüksek donanım ve teknoloji seviyesi sunuyor.

Şerit Takip Asistanı, Çarpışma Önleme Yardımcısı, Yaya Koruma Sistemi, ön yolcu hava yastığı, yan ve perde hava yastıkları, ön park sensörü, elektromekanik park freni, Auto Hold, otomatik klima, LED farlar gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor.

FİYATLAR

Yeni Transporter Panel Van, Uzun Şasi, 150 PS Manuel ve 170 PS Otomatik versiyonlarıyla 1.490.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Yeni Transporter, daha fazla alan, yüksek taşıma ve çekme kapasitesi ile verimli bir kullanım sağlıyor. Son teknoloji sürüş destek sistemleri ve fonksiyonel ön gösterge paneli ise konforlu ve güvenli bir sürüş sunuyor.

MODERN TASARIM

Yeni Transporter'ın modern tasarımı, önceki nesillerin mirasını devam ettiriyor. Gövde rengi ızgara, keskin LED farlar ve marka kimliğini yansıtan LED stoplar araca dinamik bir görünüm kazandırıyor.

13 inç Bilgi Eğlence sistemi, 13,2 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz şarj, 8 adet USB-C girişi, multifonksiyonel direksiyon simidi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği standart olarak sunuluyor.

ETKİLEYİCİ YÜKLEME ALANI

Yeni Transporter Panel Van, 1.978 mm yüksekliğe, 2.275 mm genişliğe, 1.392 mm yükleme genişliğine ve 575,46 mm yükleme eşiği yüksekliğine sahip.

Maksimum yükleme yüksekliği 1.316 mm, genişliği 1.400 mm ve uzunluğu 3.002 mm. 6,8 m3 yükleme hacmi sunan aracın taşıma kapasitesi 1.044 kg, frenli römork çekme kapasitesi ise 2,8 ton.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Transporter Panel Van, 2.0 litrelik TDI motorla hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor.

150 hp güç ve 360 Nm tork üreten 6 ileri manuel şanzımanlı versiyonun yanı sıra, 170 hp güç ve 390 Nm tork üreten 8 ileri otomatik şanzımanlı versiyon da mevcut.