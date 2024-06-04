Uzmanlar açıkladı: Avrupa'daki vergi artışı Çinli markaları durduramayacak Avrupa Birliği, Çinli otomobillere daha yüksek vergi uygulayacak. Ancak uzmanlar, Çinli markaların çok fazla etkilenmeyeceğini söylüyor.

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Son zamanlarda Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi, bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Avrupa Birliği, Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25’lik vergiyi yüzde 100’e çıkarmış ve bazı ek masraflar getirmişti.

Çinli markalar etkilenmeyecek

Bazı uzmanlara göre Çinli üreticiler, AB'deki vergi artışından kötü etkilenmeyecek. Söz konusu üreticilerin kâr marjının çok yüksek olduğu, dolayısıyla bu tür finansal yaptırımlara rağmen rekabetçi fiyatlar sunmaya devam edebilecekleri söyleniyor.

Uzmanlar, AB'nin kararı doğrultusunda yüzde 30 civarında bir vergi uygulanmasını bekliyor. Ancak belirtilene göre Çinli üreticiler yüzde 50 civarında bir vergiyle bile başa çıkabilir.

Çin karşılık verebilir

ABD'nin, Çinli elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirmesinin ardından harekete geçen Çin, misilleme yapabilir. Çin, aynı eylemi yapmaması konusunda Avrupa Birliği'ni de uyardı.

AB'nin Çin Ticaret Odası, yüzde 25'lik gümrük vergisi tehdidi konusunda AB'yi bilgilendirdi.

Eğer vergiler yürürlüğe girerse, Çin'e içten yanmalı motorlu araç ihraç eden ABD'li ve AB'li otomobil üreticileri için zor günler başlayabilir.