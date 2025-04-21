Yeni Lexus ES, 23 Nisan'da Çin'de tanıtılacak

AA & Ensonhaber

Premium otomobil üreticisi Lexus'un köklü geçmişe sahip ve her yeni jenerasyonunda sportif sürüş dinamikleri, dikkat çekici tasarımı ve yenilikçi teknolojileriyle öne çıkan ES modeli, sekizinci nesliyle çıtayı bir kez daha yükseltmeye hazırlanıyor.

Yeni ES, bünyesinde barındıracağı gelişmiş elektrikli sürüş teknolojileri sayesinde, konforlu ve ayrıcalıklı bir sürüş deneyimi sunarak kendi segmentinde yeni bir referans noktası oluşturmayı hedefliyor.

23 NİSAN'DA TANITILACAK

Lexus, Çin'de gerçekleştirilecek dünya prömiyerinde, ES modelinin Avrupa pazarına özel geliştirilen versiyonları ve motor seçenekleri dahil olmak üzere önemli detayları da paylaşacak.

Büyük tanıtım öncesinde ES modelinin ilk tasarım ipuçlarını paylaşan Lexus, şık tasarımı ve gelişmiş teknolojisiyle markanın premium segmentteki iddiasını bir kez daha ortaya koyacak.

Lexus, 8. nesil ES modelinin dünya prömiyerini 23 Nisan'da Auto Shanghai Uluslararası Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.